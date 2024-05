Πολιτική

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Μουσείο Οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια (εικόνες)

Οι δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας για το πολιτσικό κεφάλαιο που εκπροσωπεί ο αλεξανδρινός ποιητής για την Ελλάδα.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε την Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, την αποκατάσταση της οποίας ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση.

«Με χαρά και συγκίνηση εγκαινίασα την ανακαινισμένη Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, έργο που ανέλαβε και υλοποίησε με ιδιαίτερη φροντίδα το Ίδρυμα Ωνάση. Η ανάδειξη αυτού του χώρου, όπου ακόμη κυκλοφορεί το πνεύμα της μοναδικής καβαφικής ποίησης, αποτελεί μέγιστη προσφορά όχι μόνο στην ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας και στους Έλληνες μελετητές και λάτρεις του καβαφικού έργου, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, που αναγνώρισε στους στίχους του έναν μεγάλο ποιητή του 20ου αιώνα», δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Στέλιος Παπαδημητρίου, ξεναγήθηκαν στην κατοικία από την υπεύθυνη του Αρχείου Καβάφη, Μαριάννα Χριστοφή.

