Μητσοτάκης στη Χαλκίδα: Η δημόσια υγεία ήταν και είναι προτεραιότητά μας (live)

Παρακολουθήστε ζωντανά την προεκλογική ομιλία του πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Εύβοιας.

Αναφορά στη δημόσια υγεία και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της αναμόρφωσής της, όπως τόνισε, έκανε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από την Χαλκίδα όπου πραγματοποιεί προεκλγική ομιλία, με αφορμή το πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών "Φώφη Γεννηματά".

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο παρκάτω link:

