Πολιτική προστασία - Καθαρισμός οικοπέδων: Αυτές είναι οι νέες ρυθμίσεις

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων. Σε ποια πλατφόρμα δηλώνονται online τα σχετικά στοιχεία.

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν από την επιβολή «τσουχτερών» προστίμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα νέα μέτρα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την ώρα που τα ψηφιακά μέσα επιστρατεύονται ως ένα επιπλέον μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών.

Ειδικότερα, η νέα ψηφιακή υπηρεσία που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει αίτηση καθαρισμού του οικοπέδου του αλλά και να κάνει καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, ενώ ο Δήμος θα καταχωρεί τα στοιχεία από τις αυτοψίες που διενεργεί.

Με επιτόπιους ελέγχους οι Δήμοι θα εντοπίζουν ακαθάριστα οικόπεδα και στη συνέχεια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας θα μπορούν να διασταυρώνουν εάν οι πολίτες έχουν υποβάλλει δήλωση καθαρισμού και να τους ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν σε εργασίες.

Το νέο εργαλείο που δημιούργησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και το Εσωτερικών, θα απλοποιεί τις διαδικασίες, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί εάν τηρούνται οι κανόνες ως προς τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει όλους τους κοινόχρηστους χώρους, έτσι και ο πολίτης πρέπει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Να υποβάλλει δήλωση για ολοκλήρωση καθαρισμού. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συμμορφωθεί και δεν καθαρίσει το οικόπεδο, ο δήμος θα επανέλθει με επιστολή και αν τελικά δεν συμμορφωθεί θα επιβάλλει πρόστιμο. Επί της διαδικασίας, κάθε δήμος θα μπορεί να καταχωρεί στοιχεία και φωτογραφικό υλικό από τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους που διενεργεί, ώστε να διαπιστώνει εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβάλει ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι πολίτες θα έρχονται αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν και τις 54.000 ευρώ.

