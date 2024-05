Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βοτανικός: Νέα συζήτηση από την ΠΑΕ παρουσία του Χάρη Δούκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα διεξαχθεί η ανοιχτή συζήτηση διοίκησης, οπαδών και δήμου για το ζήτημα του γηπέδου - έδρας της ομάδας της Αθήνας.

-

Την ευκαιρία να μάθουν όλα όσα τους απασχολούν αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, θα έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» στις 21 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία, όπως έκανε σήμερα (11.05) γνωστό ο Παναθηναϊκός , θα διεξαχθεί η ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στη διοίκηση και στα μέλη του Συλλόγου. Μάλιστα, σε αυτήν, θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου για την ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει για το ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης. Η διοίκηση του Συλλόγου ανακοινώνει ότι η ανοιχτή συζήτηση που είχε υποσχεθεί για το θέμα της Διπλής Ανάπλησης, θα γίνει την Τρίτη 21 Μαΐου στις 5 μ.μ. στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος.Παρόντας θα είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας που θα τοποθετηθεί σχετικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Πόλο γυναικών – Κύπελλο: Ιστορική κατάκτηση από τον Εθνικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος