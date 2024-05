Life

Eurovision 2024 - Μαρίνα Σάττι: Η εμφάνιση της Ελλάδας στον τελικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, ξεσήκωσε το κοινό και το ζάρι της, έφερε…εξάρες.

-

Η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε στην κυριολεξία το κοινό, στην αίθουσα που διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της on stage, κερδίζοντας επάξια το χειροκρότημα με την ερμηνεία της.

Οι eurofans παρασύρθηκαν από τον ρυθμό του ελληνικού τραγουδιού και χόρεψαν μαζί με την Μαρίνα Σάττι που ήταν εκθαμβωτική πάνω στη σκηνή.

Στον τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία αποκλείστηκε πριν μερικές ώρες. Οι 19 χώρες έχουν προκριθεί από τους ημιτελικούς, η Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, καθώς και οι «Big Five» χώρες δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Λεωφορείο χτύπησε 10χρονη

Πόλο γυναικών – Κύπελλο: Ιστορική κατάκτηση από τον Εθνικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Αίγυπτος: Μετά την επιχείρηση Ισραήλ στη Ράφα, καμία επαφή μαζί του