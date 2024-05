Life

Eurovision 2024: Ο ολλανδικός αποκλεισμός, τα πολιτικά μηνύματα και οι καταγγελίες για τραμπουκισμούς

Το ταραχώδες παρασκηνιακό κλίμα του φετινού τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Σοβαρές αναταράξεις, αμηχανία μεταξύ των αποστολών και εκνευρισμό στα παρασκήνια, προκάλεσε η αποβολή της Ολλανδίας από τον αποψινό τελικό του διαγωνισμού της Eurovision. Ο τραγουδιστής Τζούστ Κλέιν, φέρεται να πρωταγωνίστησε σε περιστατικό παρενόχλησης, με την καταγγελία να φτάνει στην αστυνομία. Είναι η πρώτη φορά, που ένα τέτοιο γεγονός, ρίχνει βαριά σκιά στον μακροβιότερο διεθνή τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο, τον οποίο κάθε χρόνο παρακολουθούν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια τηλεθεατές. Την κατηγορία της γυναίκας διερεύνησε η αστυνομία του Μάλμε. Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα της αστυνομίας έχει παραδοθεί στην εισαγγελία και αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να βγει επίσημη ανακοίνωση για την έκβαση της, ωστόσο μέχρι νωρίς το βράδυ του Σαββάτου ο τραγουδιστής δεν είχε συλληθφεί.

«Καθώς διεξάγεται νόμιμη έρευνα για την συγκεκριμένη κατηγορία, δεν μπορεί να επιτραπεί στον τραγουδιστή να συνεχίσει στον διαγωνισμό. Έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την ανεπιθύμητη συμπεριφορά προς τους υπαλλήλους μας. Η συμπεριφορά του παραβίασε αυτούς τους κανόνες», ανέφερε η EBU.

«Εμείς η Ολλανδική αποστολή βρίσκουμε την τιμωρία του αποκλεισμού δυσανάλογη και δηλώνουμε δυσαρεστημένοι από την απόφαση. Πραγματικά λυπούμαστε για αυτό και θα επανέλθουμε», σημείωσαν από την πλευρά τους οι Ολλανδοί.

Πάντως πολλοί έχουν συσχετίσει την αποβολή του Ολλανδού εκπροσώπου από τις πρόβες τζενεράλε του τελικού της Eurovision, με την συμπεριφορά του στην συνέντευξη τύπου όταν κάλυψε το κεφάλι του με τη σημαία της χώρας του και έκανε μορφασμούς όσο η τραγουδίστρια του Ισραήλ απάντουσε σε ερώτησεις δημοσιογράφων

Μαρίνα Σάττι: Είμαστε εδώ για τη μουσική

Σε άμεσες ή έμμεσες πολιτικές δηλώσεις σχετικά με τη στάση του Ισραήλ προχώρησαν και άλλες αποστολές, όπως εκείνη της Γαλλίας. Από την πλευρά της σχετικά με την παρερμηνεία της δικής της στάσης, η ελληνίδα υποψήφια Μαρίνα Σάττι δήλωσε:

«Νομίζω ότι όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ πέρα και εγώ αλλά και ολόκληρη η ελληνική αποστολή έχει φέρει μόνο θετική ενέργεια στην κοινότητα και χαρά, όπου και αν πηγαίναμε. Είμαστε εδώ για τη μουσική».

Καταγγελίες για τραμπουκισμούς εκ μέρους Ισραηλινών δημοσιογράφων

Την ίδια ώρα πάντως, δημοσιογράφοι οι οποίοi καλύπτουν τον διαγωνισμό καταγγέλουν τραμπουκισμό εκ μέρους συναδέλφων τους από το Ισραήλ.

Ισπανός δημοσιογράφος κατήγγειλε: «Ήρθε με άλλους τρεις Ισραηλινούς δημοσιογράφους που με πλησίασαν, λέγοντάς μου ότι δεν έπρεπε να είμαι εκεί στο γήπεδο, και άρχισαν να με φωτογραφίζουν, να με χλευάζουν και να με φωτογραφίζουν, προφανώς για να με εκθέσουν στα κοινωνικά τους δίκτυα». Σε αυστηρό τόνο η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας ζήτησε από τους διοργανωτές τη λήψη μέτρων. Η ισπανική αντιπροσωπεία στη Eurovision μετέφερε στην EBU τη δέσμευσή της για την ελευθερία του Τύπου και της γνώμης και απαίτησε από την Eurovision να διασφαλίσει τον σεβασμό της

Ένα αντίστοιχο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα και με την ελληνική αποστολή: Σύμφωνα με τις πληροφορίες του συντάκτη του ΑΝΤ1 Θάνου Κλωνόπουλου, άτομο της αποστολής του Ισραήλ φέρεται να βιντεοσκοπούσε χωρίς συγκατάθεση τα μέλη της ελληνικής αποστολής, και να πρόσπαθησε να φωτογραφίσει και την Μαρίνα Σαττί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε και μία λεκτική αντιπαράθεση, με την ατμόσφαιρα να φορτίζεται. Επένεβησαν οι πιο ψυχραίμοι, ωστόσο λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος, η Μαρίνα Σάτι στην πρόβα δεν παρήλασε με την ελληνική σημαία όπως γίνεται με όλες τις συμμετοχές στην έναρξη κάθε τελικού, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις αποστολές της Ιρλανδίας και της Ελβετίας για τους ίδιους λόγους. Ωστόσο στη συνέχεια οι εμπλεκόμενες πλευρές φέρονται να έλυσαν το ζήτημα και η Μαρίνα Σάττι σε λίγη ώρα θα διαγωνίστει στην Eurovision έχοντας την καλύτερη ψυχολογία.

