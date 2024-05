Αθλητικά

ΟΦΗ – Παναιτωλικός: Απόδραση από το Γεντί Κουλέ για τους Αγρινιώτες

Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν με νίκη τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Σημειώνοντας από ένα γκολ στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου, ο Παναιτωλικός νίκησε με 2-1 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ, περατώνοντας με στιλ (και την ένατη θέση) τις εφετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ αρκετά νωρίς και συγκεκριμένα μόλις στο 5ο λεπτό, με ένα υπέροχο γκολ του Νίκου Καρέλη ο οποίος μέσα από την περιοχή ξετίναξε τα δίχτυα του Χριστογεώργου με ένα φανταστικό γυριστό σουτ, από ασίστ του Φεντερίκο Ντουάρτε.

Ο δημιουργός του 0-1 λίγο έλειψε να δώσει και δεύτερη ασίστ στο 15΄, όταν σέντραρε από αριστερά και ο Μπουζούκης με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο σώμα του Γιαννούλη.

Από την πλευρά τους, στα πρώτα 45 λεπτά οι Κρήτες είχαν μόλις μία αλλά εξόχως σημαντική ευκαιρία στο 33ο λεπτό, όταν ο Ισέκα πλάσαρε και η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες.

Τα «Καναρίνια» ξεκίνησαν σε ανάλογο ρυθμό και το δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να διπλασιάσουν μόλις στα 40 δευτερόλεπτα από την έναρξή του, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης γύρισε την μπάλα από αριστερά και ο Μπουζούκης, καλά τοποθετημένος στην καρδιά της άμυνας του ΟΦΗ, πλάσαρε για το 0-2.

Ο ΟΦΗ κατόρθωσε να μειώσει στο 65ο λεπτό, όταν ο Τοράλ έβγαλε μια έξοχη κάθετη πάσα στον Αποστολάκη, που με ξεπέταγμα στην πλάτη της αγρινιώτικης άμυνας νίκησε τον Τσάβες για το 1-2, που έμεινε ως το τέλος και άφησε τους Κρήτες στην δέκατη θέση της τελικής κατάταξης.

Το αποψινό παιχνίδι ήταν το τελευταίο του Γιαννούλη με τη φανέλα του ΟΦΗ, με τον Έλληνα αμυντικό να αποχωρεί πολύ συγκινημένος όταν έγινε αλλαγή από τον Βούρο στο 55ο λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Περράκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ριέρα - Μπρ. Ντουάρτε

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Γιαννούλης (55΄ Βούρος), Γκλάζερ, Λουκάο, Θοράρινσον, Γκαγιέγκος (55΄ Μπάκιτς), Αποστολάκης (75΄ Μοσκέρα), Θεοδοσουλάκης (55΄ Μαρινάκης), Τοράλ (75΄ Νέιρα), Ριέρα, Ισέκα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Λιάβας, Μπρούνο Ντουάρτε, Τορεχόν (86΄ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης, Πέρες, Μπουζούκης (79΄ Ζοάο Πέδρο), Φρεντερίκο Ντουάρτε (70΄ Νικολάου), Ντίας (70΄ Λομόνακο), Καρέλης (70΄ Μπελεβώνης).

