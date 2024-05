Αθλητικά

Πανσερραϊκός – Κηφισιά: Τα “λιοντάρια” πήραν την νίκη και την πρωτιά στα play out

Σε ένα μέτριο αγωνιστικά παιχνίδι, οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη κόντρα στην Κηφισιά που αποχαιρέτησε την κατηγορία.

Ιδανικά ολοκλήρωσε την εφετινή αγωνιστική περίοδο ο Πανσερραϊκός, επιβληθείς με 2-0 της υποβιβασμένης Κηφισιάς στην έδρα του και τερματίζοντας στην πρώτη θέση των πλέι άουτ και έβδομη στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος.

Σε ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο η μοναδική πραγματικά αξιόλογη στιγμή καταγράφηκε στο 31ο λεπτό και ανήκε στην μακεδονική ομάδα, με τον Χατζηστραβό να μπαίνει στην περιοχή και να σουτάρει, τον Νικοπολίδη να αποκρούει και τον Μπετανκόρ στο ριμπάουντ να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση.

Από την πλευρά της, η Κηφισιά είχε να επιδείξει μια ωραία ατομική προσπάθεια του Τετέτι στο 40΄ που κατέληξε σε σουτ του ίδιου και απόκρουση του τερματοφύλακα Τσομπανίδη.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η εκκίνηση στο δεύτερο 45λεπτο, καθώς σε ένα τετράλεπτο το παιχνίδι πήρε... φωτιά. Στο 50ό λεπτό η Κηφισιά έφτασε κοντά στο γκολ αλλά η κεφαλιά του Σπίνου σε εκτέλεση φάουλ του Νίνη κατέληξε στο δοκάρι του Τσομπανίδη, που απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 53΄ ο Πανσερραϊκός «ισοφάρισε» στα δοκάρια με τον Μπέργκστρομ, επίσης με κεφαλιά, αλλά ένα λεπτό αργότερα ο Στάικος δεν άφησε περιθώριο στον Νικοπολίδη, ανοίγοντας το σκορ για τα «Λιοντάρια» με έναν κεραυνό από το ύψος της περιοχής.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν άριστα το momentum και στο 58΄ πέτυχαν και δεύτερο γκολ, όταν από την εκτέλεση κόρνερ του Τομάς και την κεφαλιά του Πεταυράκη, ο Χατζηστραβός έγραψε το 2-0 καλά τοποθετημένος στο δεύτερο δοκάρι.

Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε και η προσπάθεια των φιλοξενούμενων για να αποσπάσουν κάτι από τον αγώνα, με την αθηναϊκή ομάδα να παραδίδει τα όπλα και να γλιτώνει από ένα τρίτο γκολ στο 90΄+2, όταν η κεφαλιά του Μπέργκστρομ σταμάτησε για δεύτερη φορά στο δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φώτης Πολυχρόνης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Στάικος, Σοφιανός - Παρράς, Οζέγκοβιτς

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Τσομπανίδης, Ντανκερλούι, Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Πηλέας, Στάικος, Ουεντραόγκο, Μούργος (46΄ Τομάς), Χατζηστραβός, Μασκανάκης (46΄ Σοφιανός), Μπετανκόρ.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Νικοπολίδης, Σμπώκος, Βαφέας, Σπίνος, Παρράς, Νίνης (81΄ Τσάπαν), Κωνσταντακόπουλος, Μπαρμπόσα (81΄ Τζανάτζια), Τετέι, Μενέντες (57΄ Μπιφουμά), Οζέγκοβιτς.

