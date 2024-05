Αθλητικά

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης: Νίκη γοήτρου για τους φιλοξενούμενους

Ο Αστέρας είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και κατάφερε να φύγει νικητής από το Περιστέρι.

Με εκτός έδρας νίκη (1-0) στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου και την όγδοη θέση στην τελική κατάταξη, καθώς ο Πανσερραϊκός υπερτερούσε στην ισοβαθμία, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο εφετινό πρωτάθλημα ο Αστέρας Τρίπολης.

Πολύ πιο απειλητική στο πρώτο ημίχρονο η αρκαδική ομάδα, απείλησε την εστία του Τσιντώτα σε αρκετές περιπτώσεις αλλά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Στο 4΄ σουτ του Ζουγλή πέρασε πάνω από το δοκάρι, στο 5΄ το πλασέ του Μάντζη είχε την ίδια κατάληξη, στο 28΄ το σουτ του Μπαρτόλο απέκρουσε ο Τσιντώτας, που έκανε το ίδιο και στο πλασέ του Ζουγλή (34΄).

Απέναντι στις ευκαιρίες του Αστέρα οι «κυανόλευκοι» είχαν να επιδείξουν ένα καλό μα άστοχο διαγώνιο σουτ του Καραμάνη στο 33΄ κι άλλο ένα του Τζοβάρα στο 43΄ που μπλόκαρε ο Τσιφτσής.

Ο Αστέρας συνέχισε να υπερέχει και στην επανάληψη, φτάνοντας τελικά στο γκολ που επιζητούσε με σκόρερ τον Μουνάφο στο 70ό λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Τσιντώτας με έξοχη απόκρουση δεν επέτρεψε στον Ζουγκλή να διπλασιάσει για τους φιλοξενούμενους, με το 0-1 να μένει ως το τέλος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θανάσης Τζήλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παλάσιος, Άλβαρες

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Κορακάκης): Τσιντώτας, Κιβρακίδης (85΄ Τριμμάτης), Τσακμάκης, Ντε Μποκ, Αθανασίου, Έντερ, Κούεν (72΄ Αγκ. Καμαρά), Καραμάνης (66΄ Φριντγιόνσον), Βαλένσια (72΄ Αντζιέλσκι), Βέργος, Τζοβάρας (66΄ Γιουμπιτάνα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής (90΄ Κακαδιάρης), Λύρατζης, Ατιένθα, Γκρόζντανιτς, Άλβαρες, Αλάγκμπε (61΄ Μουνάφο), Γιαμπλόνσκι (72΄ Βαλιέντε), Μπαρτόλο, Παλάσιος (72΄ Καλτσάς), Ζουγλής, Μάντζης (61΄ Αγγελάκης).

