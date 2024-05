Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος: Αντίο…με ισοπαλία για τον “Άγιαξ της Ηπείρου”

Οι Θεσσαλοί ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, καταλαμβάνοντας την 12η θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στους «Ζωσιμάδες» για την έβδομη και τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, με την ομάδα της Ηπείρου να αποχαιρετά την Σούπερ Λίγκα και τους Θεσσαλούς να τερματίζουν 12οι στο εφετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά από το πρώτο σφύριγμα και στο 9ο λεπτό έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν από πάσα του Κύρκου ο Κόντε δεν κατάφερε να σκοράρει με «τακουνάκι» σε κενή εστία.

Στο 14΄ ο Ισπανός επιθετικός έκανε την ατομική προσπάθεια αλλά σούταρε χωρίς δύναμη στον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο και στο 18΄ ήταν ξανά ο Κόντε που βρήκε χώρο και σούταρε συρτά για να αποκρούσει σε κόρνερ ο γκολκίπερ του Βόλου.

Στο 38΄ οι γηπεδούχοι είχαν νέα ευκαιρία, με τον Παπαδόπουλο να αρνείται εκ νέου το γκολ στον Κόντε αποκρούοντας εντυπωσιακά το δυνατό του έμπειρου επιθετικού.

Τελικά, η ανωτερότητα του «Άγιαξ της Ηπείρου» καρποφόρησε στο 56΄, όταν ύστερα από μια ωραία οργανωμένη αντεπίθεση ο Ροσέρο έκανε την κούρσα από δεξιά και σέντραρε για τον Τζίμα, ο οποίος έγραψε το 1-0 με προβολή.

Στο 60΄ οι Ηπειρώτες έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν σε νέα αντεπίθεση ο Μύγας έκοψε αρχικά την σέντρα του Ροσέρο και στη συνέχεια της φάσης ο Κόντε δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Στο 80΄ και μετά από σέντρα του Κόμπα ο Ασεχνούν σούταρε για να αποκρούσει με το αριστερό πόδι ο Αθανασίου, στο 88΄ ο Λεό ταλαιπώρησε όλη την άμυνα του Βόλου, πέρασε και τον Παπαδόπουλο αλλά αστόχησε (!), για να «τιμωρήσει» τους γηπεδούχους στο 89 ΄ ο Μωραΐτης ισοφαρίζοντας με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, από σέντρα του Ασεχνούν.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στέφανος Κουμπαράκης

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιώργος Γεωργουσόπουλος): Αθανασόπουλος, Πανάγου, Μπακαδήμας, Σομποτσίνσκι, Κιάκος, Τζίνο (68΄ Καραχάλιος), Λιάσος, Ροσέρο (82΄ Ναούμης), Κύρκος (57΄ Μπεγκαλά), Τζίμας (68΄ Μίνα), Κόντε (82΄ Λεό Μπατίστ).

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Παπαδόπουλος, Τάχατος (84΄ Γκαρθία), Ασλανίδης (23΄ Ράσιτς), Καλογερόπουλος, Κίτσος, Τσοκάνης, Μύγας (66΄ Άλχο), Μπαριέντος, Μπερτόλιο (66΄ Ασεχνούν), Κόμπα, Μωραΐτης.

