Ρώμη – Τσιτσιπάς: Στον τρίτο γύρο με ανατροπή

Ο Έλληνας πρωταθλητής, αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Γιάν Λέναρντ Στρουφ και να πάρει την πρόκριση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε αρκετά, χρειάστηκε 2,5 ώρες αγώνα αλλά στο τέλος κατόρθωσε να κάμψει την αντίσταση του Γιάν Λέναρντ Στρουφ κι επικρατώντας στα τρία σετ (6-7/1, 6-4, 6-4) προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης, που εντάσσεται στη σειρά ATP 1000.

Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή για μια θέση στους «16» του Internazionali BNL d’Italia θα είναι την Δευτέρα 13 Μαΐου ο Βρετανός Κάμερον Νόρι, Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τσιτσιπάς δεν έκανε καθόλου καλή εκκίνηση στο παιχνίδι, δέχθηκε αμέσως break το οποίο εξάλειψε στη συνέχεια του σετ, αλλά στο tiebreak ο αντίπαλός του επέβαλε τον ρυθμό του και κατάκτησε το σετ (7-1).

Η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια για τον Τσιτσιπά, ο οποίος ανέβασε την απόδοση του και κάνοντας δύο break στο σερβίς του Γερμανού ισοφάρισε σε 1-1 κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-4.

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε επίσης το τελευταίο σετ, με τον «Στεφ» να «ξανασπάει» δύο φορές το σερβίς του Στρουφ και να φτάνει στη νίκη κατακτώντας και το τρίτο σετ με 6-4.

