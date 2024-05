Life

Eurovision: Ο μεγάλος νικητής και η θέση της Ελλάδας (εικόνες)

Ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Ο Ελβετός καλλιτέχνης Nemo θριάμβευσε με το τραγούδι «The Code» στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με 591 βαθμούς και χάρισε την πρωτιά στη χώρα του, η οποία θα διοργανώσει τον διαγωνισμό για τρίτη φορά.

Σημειώνεται ότι η Ελβετία φιλοξένησε και κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό το 1956 στο Λουγκάνο και στην συνέχεια το 1988 με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi» που ερμήνευσε η Σελίν Ντιόν.

Δεύτερη βγήκε η Κροατία με τον Baby Lasagna και το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» που συγκέντρωσε 547 βαθμούς και τρίτη η Ουκρανία με τις Αlyona Αlyona και Jerry Heil να συγκεντρώνουν 453 ψήφους με το τραγούδι τους «Teresa & Maria». Την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία και το Ισραήλ.

Το «ZARI» της Μαρίνας Σάττι απέσπασε την 11 θέση με 126 βαθμούς ενώ η Κύπρος με το τραγούδι «Liar» της Silia Kapsis έλαβε την 15η θέση με 78.

Το πρώτο 12άρι για την Μαρίνα Σάττι ήρθε από την Ελβετία. Η Κύπρος έδωσε στην Ελλάδα 7 βαθμούς, η Αλβανία 7 βαθμούς, η Γαλλία 4, η Σερβία 3, η Νορβηγία 2, η Σλοβενία 2 και η Αρμενία 4.

H Ελλάδα από την πλευρά της με την Έλενα Παπαρίζου έδωσε 10 βαθμούς στην Κύπρο και 12 στην Ελβετία.

Το νικητήριο τραγούδι, το οποίο γράφτηκε από τους Nemo, Linda Dale, Benji Alasu και Nylan, μιλά για την προσωπική αναζήτηση μέχρι να βρεις το ποιος/ποια/ποιο είσαι. H ελβετική επιτροπή επέλεξε τον τραγουδιστή αφού άκουσε περίπου 420 διαφορετικούς καλλιτέχνες που κατέθεσαν τα τραγούδια τους.

Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία με τον Joost Klein αποκλείστηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη ύστερα από καταγγελία μιας γυναίκας, μέλους της παραγωγής της EBU.