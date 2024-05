Life

Eurovision 2024 - Ισραήλ: οι αποδοκιμασίες και η πέμπτη θέση (εικόνες)

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τις αποδοκιμασίες προς τη συμμετοχή του Ισραήλ στον τελικό της Eurovision.

Ο τελικός του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου με μεγάλο νικητή την Ελβετία με το τραγούδι «The Code».

Ο επεισοδιακός τελικός, καθώς εκτός από "κονταρομαχίες" στη βαθμολιγία, είχε και αρκετό παρασκήνιο πριν την έναρξή του, όπως ο αποκλεισμός της Ολλανδίας λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του διαγωνιζόμενου σε γυναίκα μέλος της παραγωγής, μετά από καταγγελία, είχε και πολιτικό στίγμα.

Πολλές ήταν οι αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, με μέρος του κοινού αλλά και των διαγωνιζομένων να αποδοκιμάζει την εκπρόσωπο του Ισραήλ, Eden Golan τόσο στη σκηνή όσο και στις συνεντεύξεις τύπου.

Με φωνές και αποδοκιμασίες τραγούδησε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan, στον τελικό της Eurovision. Η 20χρονη ανέβηκε στη σκηνή τρίτη κατά σειρά, για να πει το «Hurricane» ενώ το κοινό φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην τηλεοπτική μετάδοση, η διοργάνωση με ειδική επεξεργασία ήχου, δεν έδειξε τις αποδοκιμασίες προς την συμμετοχή του Ισραήλ. Παρά τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε με τη συμμετοχή της, η αποστολή του Ισραήλ τερμάτισε 5η με 376 βαθμούς.

Ωστόσο, θεατές που βρίσκονται στο Μalmo Arena, ανέβασαν μέσα σε δευτερόλεπτα, βίντεο με τα γιουχαΐσματα εναντίον της ισραηλινής αποστολής. Ο κόσμος φώναζε «Παλαιστίνη» και στο Twitter έγραψαν ότι «αυτό που είδατε στην τηλεόραση, δεν είναι αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα». Η τραγουδίστρια, παρά τις έντονες αντιδράσεις εναντίον της ίδιας και της ομάδας της, έκανε σαν να μη συνέβη τίποτα, είπε «ευχαριστώ» και έφυγε χαρούμενη από τη σκηνή.

Israeli singer Eden Golan was booed during her Eurovision final performance at Malmo Arena ? pic.twitter.com/eQFVkiG6Uk — Anadolu English (@anadoluagency) May 11, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ένταση προκλήθηκε μεταξύ αστυνομικών και φιλιπαλαιστίνιων διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν γύρω από το Malmo Arena.

