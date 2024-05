Κοινωνία

Εξάρχεια: Ένταση, ζημιές και προσαγωγές

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Επεισόδια μεταξύ 100 ατόμων και αστυνομίας σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, περίπου 100 άτομα έκαναν πορεία από το λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια, προκάλεσαν φθορές σε ξενοδοχείο που βρίσκεται Xαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν τρεις προσαγωγές δύο άνδρες μια γυναίκα στην Κρατική Ασφάλεια και πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη, πιο συγκεκριμένα μίας 19χρονης για αντίσταση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.





