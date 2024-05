Κοινωνία

Τράπερ συνελήφθη στην Κηφισιά

Για ποιον λόγο συνελήφθη ο τράπερ.

Γνωστός τράπερ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Κηφισιά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες αστυνομικοί πλησίασαν τον τράπερ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη και Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά, λίγο μετά τις 9 το βράδυ για να του κάνουν έλεγχο και εκείνος φέρεται να αρνήθηκε με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν για απείθεια.

Όπως δείχνουν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έξω από το Α.Τ Κηφισιάς συγκεντρώθηκαν δεκάδες ανήλικοι υποστηρικτές του για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

