Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα: Η ομιλία, τα μέτρα και τα πούλμαν από την Αλβανία (βίντεο)

Πυρετώδεις προετοιμασίες και δρακόντια μέτρα για την επίσκεψη του Ράμα στην Αθήνα. Μαζική μετακίνηση υποστηρικτών του Ράμα από την Αλβανία στο Γαλάτσι σύμφωνα με ΜΜΕ της ομογένειας.

Η ανεπίσημη επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Αθήνα και η ομιλία του στο κλειστό Γαλατσίου, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η επίσκεψη και η ομιλία του Ράμα έχει συνδεθεί με την υπόθεση Μπελέρη και θεωρείται μία προκλητική κίνηση από πλευράς του καθώς σήμερα ο Φρέντη Μπελέρη κλείνει έναν χρόνο από τη σύλληψή του. Από την πλευρά του ο Ράμα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία προεκλογική ομιλία, γιά τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2025.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια με 1000 αστυνομικούς να είναι υπ’ ατμόν έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυστηρός θα είναι ο έλεγχος και για την είσοδο στο κλειστό Γαλατσίου καθώς θέλουν να αποφύγουν κάποιο αντικείμενο είτε κάποιο πανό ή σημαία που να μπορεί να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο ένώ θα γίνεται έλεγχος προσώπων για την αποφυγή κάποιας προβοκάτσιας.

Όπως τόνισε ο Αρμπέν Τσάνι, Πρόεδρος Σωματείου Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν κάποια δρώμενα και μετά θα γίνει η ομιλία του Αλβανού Πρωθυπουργού στους συμπατριώτες του “χωρίς να έχει πολιτικό στόχο”.

Σύμφωνα με το himara.gr εδώ και λίγα 24ωρα, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι και διευθυντικά στελέχη της κυβέρνησης Ράμα, οργάνωσαν μέλη και υποστηρικτές του κόμματος ώστε να ταξιδέψουν και να βρεθούν στη φιέστα του Ράμα στο κλειστό του Γαλατσίου.

Κάθε φορά που την επισκέπτεται προεκλογικά φροντίζει να φέρνει λεωφορεία με υποστηρικτές του από άλλους δήμους μόνο και μόνο για να τον χειροκροτούν και να κοσμούν τα τηλεοπτικά πλάνα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον οργανωτικό τομέα του κόμματος, αναμένεται να ταξιδέψουν γύρω στα 2000 άτομα από την Αλβανία.

