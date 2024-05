Κοινωνία

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν, δηλώνοντας "Τούρκοι της Δυτικής Θράκης", δύο χορευτές της ελληνικής αποστολής που συνόδευσαν στη σκηνή της Eurovision την Μαρίνα Σάττι.

-

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις των χορευτών της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, καθώς οι δύο χορευτές της Μαρίνας Σάττι, δήλωσαν "Έλληνες - Τούρκοι" της "Δυτικής Θράκης".

Συγκεκριμένα, σε βίντεο από τα παρασκήνια της διοργάνωσης που κυκλοφορεί στα social media, εμφανίζονται δύο εκ των χορευτών να δηλώνουν σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαϊτζάν, «Έλληνες Τούρκοι».

Μάλιστα ακούγονται να διευκρινίζουν για την καταγωγή τους, πως είναι «Έλληνες Τούρκοι της Δυτικής Θράκης», σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

???????? Marina Satti'nin Turk dansc?lar? Yasin ve Huseyin, INFE Azerbaycan ile bir roportaj gerceklestirdi. pic.twitter.com/jHmHxb7OlG — Eurovision Turkiye (@Eurovisn_Turkey) May 6, 2024

Η θέση της Ελλάδας στη Eurovision

Υπενθυμίζεται ότι στον τελικό της Eurovision, το «ZARI» της Μαρίνας Σάττι απέσπασε την 11 θέση με 126 βαθμούς και η Κύπρος με το τραγούδι «Liar» της Silia Kapsis έλαβε την 15η θέση με 78.

Το πρώτο 12άρι για την Μαρίνα Σάττι ήρθε από την Ελβετία. Η Κύπρος έδωσε στην Ελλάδα 7 βαθμούς, η Αλβανία 7 βαθμούς, η Γαλλία 4, η Σερβία 3, η Νορβηγία 2, η Σλοβενία 2 και η Αρμενία 4.

H Ελλάδα από την πλευρά της με την Έλενα Παπαρίζου έδωσε 10 βαθμούς στην Κύπρο και 12 στην Ελβετία.

Η φετινή Eurovision είχε μία έντονη πολιτική χροιά, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ έφερε πολλές αντιδράσεις τόσο από το κοινό που παρακολουθούσε από κοντά τον διαγωνισμό, όσο και από τα μέλη άλλων αποστολών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αποδοκιμασίες την ώρα που τραγούδησε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan, στον τελικό. Η 20χρονη ανέβηκε στη σκηνή τρίτη κατά σειρά, για να πει το «Hurricane» ενώ το κοινό φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην τηλεοπτική μετάδοση, η διοργάνωση με ειδική επεξεργασία ήχου, δεν έδειξε τις αποδοκιμασίες προς την συμμετοχή του Ισραήλ. Παρά τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε με τη συμμετοχή της, η αποστολή του Ισραήλ τερμάτισε 5η με 376 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση προκλήθηκε μεταξύ αστυνομικών και φιλιπαλαιστίνιων διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν γύρω από το Malmo Arena.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η αμφισβήτηση κυριαρχίας, η λύση - “πακέτο” και ο... καλός διάλογος

Γιορτή της Μητέρας: Η “πηγή της ζωής” και η ιστορία της ημέρας που της... αφιερώθηκε!

Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα: Η ομιλία, τα μέτρα και τα πούλμαν από την Αλβανία (βίντεο)