Οικονομία

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι: Πληρωμές και επιδοτήσεις 2,2 δις ευρώ το 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στον προγραμματισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τις πληρωμές στον αγροτικό τομέα. Τι δηλώνει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

-

Σε σχεδόν 2,2 δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρήματα που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων έως το τέλος του 2024, όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, τα 2.162.883.808,28 ευρώ αφορούν σε πληρωμές τόσο σε Προγράμματα και Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) όσο και σε επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΚΑΠ).

«Οι πληρωμές περίπου 2,2 δισ ευρώ που αναμένονται έως το τέλος του 2024 προς τους αγρότες, επιβεβαιώνουν κάτι εξαιρετικά σημαντικό: Ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πρωταρχική πολιτική επιλογή. Ιστορικά η σχέση της ΝΔ με τους αγρότες είναι ισχυρή. Και γίνεται ισχυρότερη με μια σειρά έργων του ΠΑΑ και την υλοποίηση της ΚΑΠ, παρά τις μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες που έχει στην εφαρμογή της» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Στόχος του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό είναι «ένας σύγχρονος πρωτογενής τομέας τον οποίο με τις αποφάσεις μας οικοδομούμε σε ισχυρά θεμέλια και με υποδομές που διευκολύνουν το έργο των αγροτών και, τελικά, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγού. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ισχυρή αγροτιά σημαίνει ισχυρή ελληνική περιφέρεια, σημαίνει ισχυρή Ελλάδα συνολικά» είπε και πρόσθεσε «αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό στις κρίσιμες εποχές που βιώνουμε, καθώς η αγροτική παραγωγή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξης της χώρας. Συνεχίζουμε δυναμικά στο πλευρό των αγροτών».

Σχεδόν 220 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο

Όπως προκύπτει από τις προβλέψεις των πληρωμών από το ΥΠΑΑΤ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους οι παραγωγοί αγρότες θα πληρωθούν σχεδόν 219.255.649 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα που θα λάβουν οι αγρότες το παραπάνω διάστημα φτάνουν τα 146.556.829 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 72.698.820 ευρώ θα προέλθουν από την ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά, εντός του καλοκαιριού και έως το Σεπτέμβριο αναμένονται περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης και τη Μεταποίηση αλλά και 14.451.479,85 ευρώ για τα Αντιχαλαζιακά του ΕΛΓΑ.

Επίσης, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα καταβληθούν 18,8 εκατ. ευρώ για το Leader αλλά και 1,1 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν σε γεωπεριβαλλοντικά μέτρα (Κομφούζιο, Νιτρορύπανση κ.α.)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το ίδιο διάστημα θα πιστωθούν 10.415.290 ευρώ για το Τομεακό Πρόγραμμα για το Μέλι, ενώ θα εξοφληθούν τα Προγράμματα για τα οπωροκηπευτικά (10.666.000 ευρώ) και τους οίνους (15.630.000 ευρώ). Επίσης, βάσει του προγραμματισμού του Στρατηγικού Σχεδίου, το τρίτο τρίμηνο του 2024 προβλέπεται να πληρωθεί και η Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο Βαμβάκι ύψους 35.737.530 ευρώ.

Το δ' τρίμηνο οι μεγάλες πληρωμές

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο θα γίνουν οι μεγάλες πληρωμές προς τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτές αξίζουν σχεδόν τα 2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων την πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης (697.692.584,74 ευρώ) της Εξισωτικής Αποζημίωσης (255.076.923 ευρώ) αλλά και τον λεγόμενων «Οικολογικών Σχημάτων (425.000.000 ευρώ).

Του τελευταίους μήνες του 2024 θα καταβληθούν επίσης τα 174.032.766 ευρώ της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, τα 109.306.176,20 ευρώ της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όπως και τα 28 εκατ. ευρώ για τη συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση των Νέων Γεωργών.

Βάσει του προγραμματισμού του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα εξοφληθούν τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση με την καταβολή 63 εκατ. ευρώ αλλά και τα Αντιχαλαζιακά του ΕΛΓΑ, όπου οι δικαιούχοι θα λάβουν 15.177.219,77 ευρώ.

Στα 12 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα χρήματα που θα πληρωθούν για την Παροχή Συμβουλών, 4 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση των Νέων Γεωργών και 3 εκατ. ευρώ για τα Συστήματα ποιότητας Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Τέλος, για την εκπαίδευση και τη κατάρτιση των νέων Γεωργών θα καταβληθούν περί τα 3,5 εκατ. ευρώ, στο Leader 2 εκατ. ευρώ και 13.463.973 ευρώ ως στήριξη για τη μεταποίηση/εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος: η αποστολή φακέλων, η διαδικασία και οι διορίες

Βαλτιμόρη: Οι πρώτες αντιδράσεις αστυνομικών μετά την κατάρρευση της γέφυρας (βίντεο)

Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα: Η ομιλία, τα μέτρα και τα πούλμαν από την Αλβανία (βίντεο)