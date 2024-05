Παράξενα

Νότια Αφρική: Βγήκε ζωντανός από ερείπια μετά από 5 ημέρες! (βίντεο)

Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια, πέντε ημέρες μετά την κατάρρευση κτηρίου στην πόλη Τζορτζ.

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χθες Σάββατο ζωντανός από τα ερείπια κτηρίου κατοικιών υπό κατασκευή το οποίο κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Τζορτζ της Νότιας Αφρικής, ένα «θαύμα» που έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από τους διασώστες.

«Είναι το θαύμα στο οποίο ελπίζαμε», ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άλαν Γουίντε στο Χ.

«Όταν κατεβήκαμε κοντά στην πλάκα (του μπετόν) την οποία είχαμε ανασύρει (…) ακούσαμε κάποιον στο εσωτερικό και διακόψαμε όλες τις δραστηριότητες των βαρέων μηχανημάτων», εξήγησε ο Κόλιν Ντέινερ επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης.

Οι διασώστες μίλησαν στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος απάντησε, εξήγησε.

«Μας είπε ότι κάτι βαρύ είναι πάνω στα πόδια του και αυτό μας ανησύχησε καθώς είχε περάσει πολύ καιρό» κάτω από τα ερείπια, σημείωσε ο Ντέινερ.

A survivor has been successfully extracted today from debris after more than 116 hours after a multi-story construction building collapsed in George, Western Cape, South Africa ????

?? 11 May 2024 ??#georgebuildingcollapse #George #SouthAfrica #GeorgeBuildingCollapse pic.twitter.com/xa7y1ePLjb — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 11, 2024

Τελικά ο άνδρας απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολλές ώρες προσπαθειών και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν αργότερα οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 32χρονο Γκάμπριελ Γκουάμπε ο οποίος δήλωσε: «είμαι καλά τώρα (…) ώρα πάνε καλά, ευχαριστώ».

«Ο Γκουάμπε αναρρώνει καλά (…) δεν είχε παρά ελαφρά τραύματα», επεσήμαναν οι αρχές.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας τη Δευτέρα το απόγευμα στην πόλη Τζορτζ. Την ώρα του συμβάντος ομάδα 81 ανθρώπων βρισκόταν στο εργοτάξιο.

In George city, South Africa, rescuers are still searching for survivors more than 50 hours after a building collapse; 38 out of 75 construction workers on site remain unaccounted for. pic.twitter.com/qiJ1xL1qa0 — DW News (@dwnews) May 8, 2024

Έκτοτε σωστικά συνεργεία εργάζονταν ακατάπαυστα προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες. Συνολικά 29 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια, κάποιοι από τους οποίους με σοβαρά τραύματα. Ακόμη 39 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα. Η πολυκατοικία θα αποτελούνταν από 42 διαμερίσματα και είχε λάβει άδεια από τις τοπικές αρχές τον Ιούλιο.

