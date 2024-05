Κόσμος

Γάζα - Ράφα: Νέος φονικός βομβαρδισμός, ενώ η Δύση “πιέζει” για εκεχειρία (εικόνες)

Φονικοί βομβαρδισμοί και το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό στην Λωρίδα της Γάζας. Ζητήθηκε εκκένωση κι άλλων περιοχών, προκαλώντας τρόμο σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε χθες Σάββατο σε νέους φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, και κυρίως στη Ράφα, ενώ ζήτησε την απομάκρυνση επιπλέον κατοίκων της πόλης αυτής καθώς προετοιμάζει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση εκεί.

Την ώρα που οι προσπάθειες μεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι μια ανακωχή είναι εφικτή «αύριο», αν η Χαμάς αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που κρατά.

Στο μεταξύ οι υπηρεσίες της Χαμάς ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο γιατροί σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

«Τα πτώματα του γιατρού Μοχάμεντ Νιμρ Καζάτ και του γιου του, του γιατρού Γιούσεφ, εντοπίστκαν μετά από πλήγμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μαρτύρων του αλ Άκσα», επεσήμανε.

«Πού πρέπει να πάμε;»

Στη Ράφα, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στοιβάζονται 1,4 εκατ. άνθρωποι στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις μάχες, σφοδρά αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο τομέα κοντά στο σημείο διέλευσης που ενώνει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις κατά μιας ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Ράφα, ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν από την Τρίτη επιχειρήσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης, αφού ζήτησαν επανειλημμένα από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν.

Περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από την ανατολική Ράφα μετά την πρώτη εντολή εκκένωσης, που εκδόθηκε στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με τον στρατό.

Αντίστοιχη εντολή χθες ανέφερε ότι οι περιοχές της ανατολικής Ράφα που πρέπει να εκκενωθούν «είναι θέατρο τρομοκρατικών επιχειρήσεων της Χαμάς».

«Είμαστε χαμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε; Πού πρέπει να πάμε;», διερωτήθηκε η Γισάμ Γιάσιν, δημοσιογράφος.

Ο Φαρίντ Αμπού Έιντα, που εγκατέλειψε την πόλη της Γάζας για τη Ράφα, είναι αναγκασμένος να αναζητήσει νέο καταφύγιο. «Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και οι βομβαρδισμοί πλησιάζουν. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές μέρος», καταγγέλλει.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης και για την Τζαμπλίγια και τη Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξηγώντας ότι προχώρησε «σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση» στη συνοικία Ζεϊτούν στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς «προσπάθησε να ανασυνταχθεί» σε πολλές περιοχές.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εντολές απομάκρυνσης και ζήτησε από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε «χερσαία επιχείρηση στη Ράφα».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για «μια κολοσσιαία ανθρωπιστική καταστροφή» σε περίπτωση επιχείρησης στη Ράφα, την οποία το Ισραήλ θεωρεί τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στη Γάζα.

Υπενθυμίζοντας τη θέση της ΕΕ στο θέμα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη μαζική απομάκρυνση Παλαιστινίων από τη Ράφα προς «μη ασφαλείς περιοχές».

Θάνατος ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε χθες στο Τelegram τον θάνατο ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα μετά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο όμηρος αυτός εμφανιζόταν ζωντανός.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων – μια οργάνωση που εκπροσωπεί κάποιες από τις οικογένειες των ομήρων -- αναγνώρισε μέσω του βίντεο τον άνδρα ως τον Ναντάβ Πόπλγουελ, έναν Ισραηλοβρετανό 51 ετών που απήχθη από το κιμπούτς Νιρίμ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ απέδωσαν τον θάνατό του «σε τραύματα που υπέστη όταν τα σιωνιστικά μαχητικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν το σημείο όπου κρατούνταν πριν περισσότερο από έναν μήνα».

Ερωτηθείς, ο στρατός του Ισραήλ δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ ζητώντας την επιστροφή των ομήρων. «Φέρτε τους πίσω τώρα!», έγραφε ένα πανό.

Παράλληλα στην Ιερουσαλήμ εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραηλινού, κατηγορώντας τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι έχουν εγκαταλείψει τους ομήρους.

