Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα έρευνας για τα χρόνια που ξοδεύει κάθε ενήλικος στην ζωή του, ανάλογα με τον χρόνο που περνά καθημερινά στις οθόνες.

Τρομακτικές είναι οι εκτιμήσεις για πόσο χρόνο περνάμε στην οθόνη και το διαδίκτυο. Σύμφωνα με έκθεση του DataReportal, οι χρήστες του διαδικτύου περνούν παγκοσμίως κατά μέσο όρο 400 λεπτά (σχεδόν επτά ώρες!) την ημέρα online!

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 16 έως 64 ετών περνούν κατά μέσο όρο 6 ώρες και 40 λεπτά καθημερινά σερφάροντας στο διαδίκτυο με οποιαδήποτε συσκευή.

Αυτό σημαίνει περίπου 47 ώρες την εβδομάδα και 101 ημέρες το χρόνο!

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, ξεκινώντας από την ηλικία των 18 ετών, ένα άτομο που θα ζήσει μέχρι τα 80 θα έχει περάσει περισσότερα από 17 χρόνια της ενήλικης ζωής του χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο.

Η κατάσταση είναι χειρότερη στις ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς να περνούν κατά μέσο όρο 7 ώρες και 3 λεπτά στο διαδίκτυο την ημέρα - αριθμός που ξεπερνά τα 18 χρόνια της ενήλικης ζωής τους.

Οι άνθρωποι στην Ιαπωνία ξοδεύουν τον λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο καθημερινά, 3 ώρες και 56 λεπτά, ενώ εκείνοι στη Νότια Αφρική τον περισσότερο, 9 ώρες και 24 λεπτά.

Μεταξύ των ηλικιών 18 και 80 ετών, αυτό ισοδυναμεί με 10 και 24 χρόνια online, αντίστοιχα.

