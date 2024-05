Ευρυτανία

Τροχαίο - Καρπενήσι: Νεκρός ο επιβάτης αυτοκινήτου που “έπεσε” σε γκρεμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε στα τραύμα του ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο μοιραίο αυτοκίνητο που “έφυγε” σε γκρεμό και ανασύρθηκαν από πυροσβέστες.

-

Δεν τα κατάφερε ο ένας εκ των επιβατών του αυτοκινήτου που το πρωί της Παρασκευής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 60 μέτρων, κοντά στο χωριό Καλεσμένο Ευρυτανίας, στο 22ο χλμ της Ε.Ο. Καρπενησίου - Αγρινίου.

Πρόκειται για 70χρονο, με καταγωγή από χωριό των Αγράφων, που άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μαζί με την 66χρονη σύζυγό του.

Τους δύο επιβάτες του μοιραίου αυτοκινήτου, είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ζωντανούς, με μεγάλη δυσκολία, οι πυροσβέστες της Π.Υ. Καρπενησίου που έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα.

Επρόκειτο για ανδρόγυνο Ευρυτάνων, που κατευθύνονταν από το Καρπενήσι με προορισμό χωριό του Δήμου Αγράφων. Στην περιοχή επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό.

Πηγή εικόνων: evrytanika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή της Μητέρας: Η “πηγή της ζωής” και η ιστορία της ημέρας που της... αφιερώθηκε!

Επιστολική ψήφος: η αποστολή φακέλων, η διαδικασία και οι διορίες

Βαλτιμόρη: Οι πρώτες αντιδράσεις αστυνομικών μετά την κατάρρευση της γέφυρας (βίντεο)