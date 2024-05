Παράξενα

Ηγουμενίτσα: Γάμος με φορτηγά... ξεσήκωσε την πόλη! (βίντεο)

Οι φίλοι του ζευγαριού φρόντισαν να συμμετέχουν στην πομπή προς και από την Εκκλησία με τα "εργαλεία" του επαγγέλματος τους.

Ένας διαφορετικός γάμος με... φορτηγά στην αυτοκινητοπομπή προς και από την εκκλησία έγινε στην Ηγουμενίτσα.

Ο γαμπρός, Πάνος Τζιοβάρας, αυτοκινητιστής στο επάγγελμα είχε καλεσμένους συναδέλφους και φίλους, που στόλισαν τα φορτηγά τους, άναψαν τους προβολείς και με συνεχή κορναρίσματα συνόδευσαν τον φίλο τους και την αγαπημένη του Φιόνα, στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους.

Ο γαμπρός και η νύφη πόζαραν, μαζί με όλους τους συναδέλφους τους, μπροστά από τα φορτηγά, με τον Πάνο Τζιοβάρα μάλιστα να κάνει πλάκα και να σκουπίζει με το νυφικό της αγαπημένης του, την... ζάντα της... άλλης αγαπημένης του, της νταλίκας!

Η πομπή, στην "κορυφή" της οποίας βρισκόταν μια πολυτελής και πολύ μακριά λιμουζίνα, έκανε ιδαίτερη αίσθηση σε όσους είδαν και άκουσαν τα φορτηγά να συνοδεύουν τους νεόνυμφους.

