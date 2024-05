Κοινωνία

Αντώνης Καρυώτης - Εισαγγελική πρόταση: Τον άφησαν αβοήθητο…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόλαφος είναι η εισαγγελική πρόταση για τον του Αντώνη Καρυώτη για τον οποίο κατηγορούνται 4 μέλη του πληρώματος.

-

Εννιά μήνες μετά τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, ο εισαγγελέας προτείνει να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τέσσερα άτομα: Ο πλοίαρχος του πλοίου ,o υποπλοίαρχος, ο ύπαρχος, ο ναύκληρος, με ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο με αδικήματα μεταξύ άλλων: Ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία πλοίου από την οποία επήλθε θάνατος.

Η Εισαγγελική πρόταση που παρουσιάζει η εφημερίδα Πατρίς περιγράφει καρέ καρέ τι έγινε το μοιραίο βράδυ στο Λιμάνι του Πειραιά. Όλα έγιναν μέσα σε 15 δευτερόλεπτα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον δικαστικό λειτουργό:

«Το επίδικο συμβάν επί του πλοίου ξεκίνησε επακριβώς 21:13:10 όταν ο Αντώνιος Καρυιώτης, ανέβηκε τρέχοντας στον καταπέλτη και έληξε την ώρα 21:13:25 με τη ρίψη του θύματος στη θάλασσα».

Στο σκεπτικό της πρότασης τονίζεται ότι ο άτυχος Αντώνης επιχείρησε τρεις φορές να ανέβει στο πλοίο.

«Περί την ώρα 21 :13 ενόσω η ράμπα δεν είχε ακόμη ανελκυσθεί, αλλά εφαπτόταν στην προβλήματα του λιμένα και ενώ το πλοίο ήταν έτοιμο προς αναχώρηση, αφού μάλιστα είχαν τεθεί σε λειτουργία οι μηχανές του ,ο κατηγορούμενος ύπαρχος και ο κατηγορούμενος ναύκληρος αντιλήφθηκαν να έρχεται τρέχοντας προς το μέρος τους ο Αντώνιος Καργιώτης Είχε προμηθευθεί με εισιτήριο για να ταξιδέψει με το πλοίο και ενώ είχε αρχικά επιβιβασθεί, ακολούθως εξήλθε του πλοίου και καθόταν στην δεξιά μπίντα πρόσδεσης του κάβου (αριστερή πλευρά του πλοίου ), μόλις δε αντιλήφθηκε ότι το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει, έτρεξε και κατάφερε να ανέβει στη ράμπα επιβίβασης οχημάτων ,προκειμένου να επιβιβαστεί. Τότε ο ναύκληρος τον εμπόδισε με το σώμα του να εισέλθει στο πλοίο ,οπότε επενέβη και ο ύπαρχος και από κοινού άρχισαν να τον τραβούν προς την προβλήτα. Αμέσως Ο Αντώνιος Καρυώτης επιχείρησε να ανέβει ξανά στον καταπέλτη ,οπότε ο ύπαρχος άρχισε να τον εξωθεί ,σπρώχνοντάς τον και τραβώντας τον με τα χέρια του προς την προβλήτα ,φωνάζοντας του «έξω ρε « ενώ από την πλευρά του ,ο Αντώνιος Καρυώτης επανερχόνταν επανειλημμένως σε μία διαρκή προσπάθεια να επιβιβασθεί .Όπως ειδικότερα προκύπτει από την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αρχικές απωθήσεις έλαβαν χώρα ενόσω ο καταπέλτης εξακολουθούσε να εφάπτεται στην προβλήτα και είχε οριστικά απομακρυνθεί. Την στιγμή εκείνη δέχθηκε εκ νέου για τρίτη φορά απώθηση από τον ύπαρχο με αποτέλεσμα, εξαιτίας της ασκηθείσας σε βάρος του σωματικής βίας, να πέσει στο κενό ,το οποίο δημιουργήθηκε από την κίνηση του πλοίου μεταξύ της προβλήτας και του καταπέλτη ,ο οποίος δεν είχε ακόμα ανεκλυσθεί και ασφαλισθεί και να βρεθεί στη θάλασσα στο σημείο όπου αναδεύονταν τα ύδατα μπροστά από τις μηχανές του πλοίου»

Ο άτυχος Αντώνης – όπως αναφέρεται – προσπαθεί να μείνει στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά εξαιτίας των μηχανών και της ανάδευσης των νερών δεν μπορεί.

Ο Εισαγγελικός λειτουργός τονίζει ότι όχι μόνο δεν σταμάτησαν οι μηχανές αλλά κανείς από το πλήρωμα δεν έριξε σωσίβιο στη θάλασσα και το πλοίο αναχώρησε κανονικά από τον Πειραιά

«Από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ότι στις 21.13'.13” ο πλοίαρχος δίνει εντολή να μειώσει ταχύτητα λέγοντας «Μισό! Μισό!», στις 21.13'.23” λέει « Τί έγινε;», στις 21.13'.29” (δηλαδή σε χρόνο που ήδη το θύμα βρισκόταν στη θάλασσα) φωνάζει «Ρε πάτε καλά ρε; Ρε δεν πάτε καλά», στις 21.13'.34” δίνει εντολή για να μειώσει ταχύτητα το πλοίο λέγοντας «Αργά! Αργά!», στις 21.13'.4Ο” ακούγεται ο ύπαρχος να φωνάζει «Κάπτεεεεεν», και απαντώντας ο πλοίαρχος λέει «Το βλέπω, το είδα» και τέλος στις 21.13'.43” δίνει εντολή για ακόμα μικρότερη ταχύτητα λέγοντας «Πολύ αργά»

Ο ύπαρχος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι αιφνιδιάστηκε από την επίμονη προσπάθεια του Αντώνη Καρυώτη να επιβιβαστεί στο πλοίο και παραδέχεται ότι τον απώθησε δύο φορές, όμως την Τρίτη φορά δεν τον ακούμπησε παρά μόνο εμπόδισε την είσοδό του με το σώμα του και τότε ο Αντώνης έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη θάλασσα. Ο Εισαγγελέας όμως αναφέρει:

«δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο Αντώνιος Καρυώτης έπεσε στη θάλασσα, όχι επειδή έχασε την ισορροπία του και γλίστρησε, αλλά ως αποτέλεσμα της απώθησής του από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα να επέλθει, εντός ολίγων λεπτών, ο θάνατός του λόγω πνιγμού σε έδαφος κάκωσης κεφαλής. Μάλιστα ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε την περιδίνηση του θανόντα, αντιλαμβανόμενος ότι ήταν αδύνατον να κρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας και να κολυμπήσει, λόγω της ανάδευσης των υδάτων εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανών του πλοίου. Κατά το διάστημα, δε, αυτό αλλά και αμέσως μετά, σε ουδεμία σωστική ενέργεια δεν προέβη. Ομοίως, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι αμέσως μετά την πτώση του θανόντος στη θάλασσα, η πρώτη του αντίδραση ήταν να πει «φεύγουμε, φεύγουμε» και «έλα πάμε», όπως σαφώς προκύπτει από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων-επιβατών του πλοίου».

Από την πλευρά του ο ναύκληρος παραδέχτηκε ότι παρεμπόδισε τον Αντώνη να ανέβει στο πλοίο και ισχυρίστηκε ότι και εκείνος αιφνιδιάστηκε και σάστισε με τη συμπεριφορά του θανόντος. Υποστήριξε ότι τον είδε στη θάλασσα μπήκε στο γκαράζ ζητώντας να βρεθεί κάποιο αντικείμενο για να το ρίξουν στη θάλασσα προκειμένου να πιαστεί ο άτυχος Αντώνης.

Η εισαγγελική πρόταση όμως αναφέρει:

«παρότι έβλεπε τον ύπαρχο να απωθεί επανειλημμένα τον θανόντα προς την προβλήτα και τελικά να τον ρίχνει στη θάλασσα, εντούτοις παρέμεινε χαρακτηριστικά αδρανής, στέκοντας πλησίον του έτερου κατηγορουμένου, ενώ και μετά την πτώση του στη θάλασσα, η συμπεριφορά του δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπου που ενώπιον του διαδραματίστηκε ένα τέτοιο συμβάν και που έχει ως κύριο μέλημα να διασώσει το θύμα, παρότι είναι βέβαιο ότι το θύμα, χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου, αδυνατεί να επιπλεύσει λόγω της ανάδευσης των υδάτων. Τούτο, δε, προκύπτει σαφώς από την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού, όπου ο ανωτέρω κατηγορούμενος, μετά τη ρίψη του θύματος στη θάλασσα, γυρνάει μεν πράγματι προς το γκαράζ και φαίνεται να κάνει χειρονομίες, πλην όμως δείχνει να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πτώση του θύματος στη θάλασσα, δεδομένου ότι βαδίζει με αργό βήμα, παρά το γεγονός ότι τα δευτερόλεπτα που βρισκόταν στη θάλασσα το θύμα ήταν κρίσιμα για τη διάσωσή του και επιβεβλημένη η άμεση αντίδραση με τη ρίψη σωσιβίου ή έτερου αντικειμένου, ικανού για να επιπλεύσει».

Στην εισαγγελική πρόταση τονίζεται το γεγονός ότι άφησαν αβοήθητο τον άτυχο Αντώνη Καρυιώτη που έσβησε στο Λιμάνι του Πειραια, σε μία υπόθεση πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα.

Η εισαγγελική πρόταση έχει διαβιβαστεί ήδη στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο ,για την έκδοση του βουλεύματος για τη δίκη που θα γίνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η αμφισβήτηση κυριαρχίας, η λύση - “πακέτο” και ο... καλός διάλογος

Γιορτή της Μητέρας: Η “πηγή της ζωής” και η ιστορία της ημέρας που της... αφιερώθηκε!

Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα: Η ομιλία, τα μέτρα και τα πούλμαν από την Αλβανία (βίντεο)