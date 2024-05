Πολιτισμός

Γιορτή της Μητέρας - Φίνος Φιλμ: “Μάνα είναι μόνο μία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φίνος Φιλμ δίνει ρεσιτάλ για την σημερινή Γιορτή της Μητέρας με ένα εξαιρετικά απολαυστικό βίντεο.

-

Για άλλη μια φορά, η Φίνος Φιλμ γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα κολάζ σκηνών από αλησμόνητες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Αφορμή αυτήν την φορά είναι η σημερινή Γιορτή της Μητέρας.

«Εμένα να με ακούτε. Εγώ είμαι ηλεκτρικόθ εγκέφαλοθ». Γιατί μαμά είναι μόνο μία! Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες! #ΗμέραΜητέρας, γράφει ως λεζάντα η Φίνος Φιλμ.

Σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο που ανήρτησε η Finos Film στα social media, στο βίντεο συγκεντρώθηκαν σκηνές από τις ταινίες: «Είκοσι Γυναίκες κι Εγώ», «Γαμπρός από το Λονδίνο», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Χαρτοπαίχτρα», «Ένας Νομοταγής Πολίτης», «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια», «Ραντεβού στον Αέρα», «Οι Κληρονόμοι», «Νύχτα Γάμου», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο», «Χωρίς Ταυτότητα», «Για Ποιόν Χτυπά η Κουδούνα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δικτάτωρ Καλεί Θανάση» και «Το Θύμα».

View this post on Instagram A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)





Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Ηγουμενίτσα: Γάμος με φορτηγά... ξεσήκωσε την πόλη ! (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!