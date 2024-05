Πολιτική

Ο Ράμα στην Αθήνα: η άφιξή του και το κατάμεστο κλειστό στο Γαλάτσι (βίντεο)

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί για την ομιλία του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, έφτασε στην Αθήνα που έχει λάβει "δρακόντεια" μέτρα.

Από νωρίς το πρωί είχε ξεκινήσει να μαζεύεται ο κόσμος στο Κλειστό του Γαλατσίου, οπού ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα θα μιλήσει μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του, σε μία ανεπίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του Αλβανού Πρωθυπουργού φαίνεται κατάμεστο το κλειστό του Γαλατσίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε γίνει ενδελεχής έλεγχος όσον μπαίνουν με σκοπό να μην υψηθεί κάποια σημαία ή πανό που θα μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο.

Έξω από το Κλειστό του Γαλατσίου είχαν μαζευτεί περίπου 30 άτομα που φωνάζουν συνθήματα και διαδηλώνουν κατά του Ράμα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια με 1000 αστυνομικούς να είναι υπ’ ατμόν έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποιο επεισόδιο.

Για την υποδοχή του θα γίνει ανάκρουση των Εθνικών ύμνων Ελλάδας και Αλβανίας και θα τον καλωσορίσουν παιδιά μεταναστών 1ης και 2ης γενιάς.

Η αντιπροσωπεία του Έντι Ράμα αποτελείται από 150 άτομα, στελέχη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, 50 δημοσιογράφους.

Η σημερινή ημερομηνία που επέλεξε ο Έντι Ράμα να πραγματοποιήσιε την ομιλία του ταυτίζεται με τον έναν χρόνο που ο Φρέντη Μπελέρης συνελήφθη και βρίσκεται προφυλακισμένος,κ κάτι που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Μήνυμα από τις φυλακές που κρατείται έστειλε ο Φρέντη Μπελέρη για την επίσκεψη αυτή του Έντι Ράμα στην Αθήνα, προς τους Έλληνες και ιδιάιτερα προς την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τονίζοντας πως η επίσκεψη Ράμα στην Ελλάδα οργανώθηκε για να δυναμιτίσει το κλίμα.





