Μήνυμα Μπελέρη: Ο Ράμα έχει στόχο να προκαλέσει την Ελλάδα

Τι αναφέρει ο Φρ. Μπελέρης, μέσα από τις φυλακές, σχετικά με την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και τους στόχους του Πρωθυπουργού της Αλβανίας.

Σε μια επίσκεψη λίγων ωρών, που όμως έχει προκαλέσει αντιδράσειις ήδη πολλές ημέρες πριν πραγματοποιηθεί, ο Έντι Ράμα, που έφθασε στο κλειστό του Γαλατσίου λίγο πριν από τις 12:00 της Κυριακής, σχεδίασε να απευθύνει ομιλία προς συμπατριώτες του, ανήμερα της επετείου της σύλληψης του Φρ. Μπελέρη.

Ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντυ Μπελέρης, που παραμένει έγκλειστός στις αλβανικές φυλακές, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες και ιδάιτερα προς την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τονίζοντας πως η επίσκεψη Ράμα στην Ελλάδα οργανώθηκε για να δυναμιτίσει το κλίμα.

Το μήνυμά του Φρ. Μπελέρη αναφέρει αυτολεξεί:

«Η μέρα που διάλεξε ο Ράμα να έρθει στην πατρίδα μας, δεν είναι τυχαία! Είναι η μέρα που συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη σύλληψή μου. Επέλεξε αυτήν την ημέρα, επειδή ενοχλήθηκε από την υποψηφιότητά μου. Θέλει να προκαλέσει την Ελλάδα, να κάνει επίδειξη δύναμης στο εσωτερικό της Αλβανίας και να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων της περιοχής. Δεν θα τα καταφέρει. Με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού, δεν μπορεί να παίξει κανείς».

Μάλιστα, μέλη της ελληνικής μειονότητας αναδείκνυαν αναρτήσεις στα social media με λεωφορεία που επρόκειτο να μεταφέρουν υποστηρικτές του Ράμα στο Γαλάτσι, για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας.

