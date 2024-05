Κοινωνία

Ραφήνα: Διαρρήκτες τραυμάτισαν ηλικιωμένη, χτυπώντας την με μαγκούρα

Οι δράστες τραυμάτισαν και την κόρη της. Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν οι δύο γυναίκες, που βρέθηκαν αντιμετωπες με τους εισβολείς, μέσα στο σπίτι τους.

Δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισήλθαν από ανασφάλιστη θύρα σε διώροφη οικία, στην Ραφήνα.

Εκεί με χρήση αντικειμένου και απειλή αιχμηρού αντικειμένου, ακινητοποιήσαν τις ένοικους.

Πρόκειται για μάνα και κόρη, 93 και 67 ετών, που έζησαν εφιαλτικές στιγμές, καθώς οι δράστες τις τραυμάτισαν.

Την μεν κόρη την έσπρωξαν και πέφτωντας κάτω η γυναίκα χτύπησε στο χέρι της, ενώ την υπερήλικη μητέρα της την χτύπησαν με την μαγκούρα της στο κεφάλι, προκειμένου να τους αποκαλύψουν που είχαν κρυμμένα χρήματα και χρυσαφικά.

Οι δράστες έφυγαν από το σπίτι των έντρομων γυναικών, παίρνοντας μαζί τους 17.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

