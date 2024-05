Πολιτισμός

Γιάννης Μαλούχος: “Έφυγε” δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αδερφού του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Γιάννη Μαλούχου, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αδερφού του.

Ο ηθοποιός, Γιάννης Μαλούχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με μία ανάρτησή του στο Facebook.

Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του και αναφέρεται μόνο πως «έφυγε» δύο χρόνια, μετά τον θάνατο του αδερφού του, Βασίλη.

Στη δημοσίευση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανάρτησε δύο φωτογραφίες του ηθοποιού.

Στη λεζάντα που συνοδέυει μία φωτογραφία του Γιάννη Μαλούχου με τον αδερφό του αναφέρει: «Ακόμα μία θλιβερή αποχώρηση σήμερα.. Ο παλαίμαχος καλός και πολυτάλαντος συναδελφός μας, ο τυπίστας ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Γιάννης Μαλούχος, έφυγε σημερα από την ζωή στα 91 του... Μετά τον αδελφό του Βασίλη που έφυγε πρόπερσι.. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τις δεκάδες ταινίες που ερμήνευε υπέροχους ρόλους.. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε από όλους μας το ΣΕΗ, το ΤΑΣΕΗ, τον Διόνυσο, το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

Ο Γιάννης Μαλούχος ηταν απόφοιτος της Σχολής Κ. Μιχαηλίδη. Συνεργάστηκε επί χρόνια με το ΚΘΒΕ. Το 1979 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Για αρκετά χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή «Εκ βαθέων» στο TV 100. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Θεσσαλονίκη.

