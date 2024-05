Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας και τα... απρόβλεπτα (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

«Αυτήν την εβδομάδα έχουμε τόσα γεγονότα που θα συμβαίνουν... Μην μου συζητήσετε τίποτα μέχρι την Παρασκευή, γιατί ο Ερμής είναι μαζί με τον Πλούτωνα που σημαίνει ότι ειναι δύσκολος», είπε είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «Όμως, στις 16 Μαΐου, η Αφροδίτη που ειναι το χρήμα και ο έρωτας μαζί, συναντάει τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης και υπάρχει περίπτωση να έχετε μια πολύ καλή πορεία στους τομείς αυτους».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι «ο Ήλιος είναι μαζί με τον Ουρανό και φέρνουν απρόβλεπτα πράγματα για πρόσωπα κύρους, οπότε τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε κάτι για πρόσωπα κύρους».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

