Κοινωνία

Αγιοι Ανάργυροι - Κυριακή Γρίβα: Ξέσπασε ο πατέρας της στο μνημόσυνο της 28χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ ήταν το κλίμα στο 40ημερο μνημόσυνο της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της ακριβώς έξω απο το Αστυνομικό Τμήμα.

-

Αβάσταχτο είναι το πένθος για την οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, η οποία πριν από έξι εβδομάδες δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε πάει για να τον καταγγείλει.

Το πρωί της Κυριακής, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, για το 40ημερο μνημόσυνο της 28χρονης.

Ο πατέρας της ευχαρίστησε δημόσια τους δημοσιογράφους που τίμησαν με την παρουσία τους την μνήμη της κόρης του, ζητώντας παράλληλα την τιμωρία των ενόχων.

«Θέλω στη μνήμη της κόρης μου και σε όλον αυτόν τον κόσμο που είναι θλιμμένοι σήμερα εδώ να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας «θέλω όλα τα παιδιά, όλα τα αγόρια, τα κορίτσια, οι γυναίκες, όταν έχουν πρόβλημα να μιλάνε στους γονείς τους και στους φίλους τους, και να μην έχουμε άλλο τέτοιο θύμα. Μακάρι η Κυριακή μου να είναι το τελευταίο κορίτσι που έφυγε έτσι φριχτά».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας, Ελένη Μαζαράκη, επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να τιμωρηθούν «όπως πρέπει».

Εκτός από τον 39χρονο γυναικοκτόνο, ο οποίος αναμένεται να δικαστεί για το αποτρόπαιο έγκλημα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο τι θα γίνει με τους αστυνομικούς του τμήματος Αγίων Αναργύρων, οι λάθος ενέργειες των οποίων δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής.

Το πόρισμα της ΕΔΕ περιλαμβάνει το ερώτημα της απόταξης, με δεδομένο ότι η απραξία τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. Η πρόταση της απόταξης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορά τον 48χρονο σκοπό του τμήματος, ο οποίος λόγω των παλιών ποινικών εκκρεμοτήτων συμμετοχής του σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών αναμενόταν να αποταχθεί στις 30 Απριλίου, αλλά αυτό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής και της ποινικής έρευνας, όπως επίσης και την Αστυνόμο Β΄, υποδιοικητή του συγκεκριμένου τμήματος, που εκείνη τη μέρα εκτελούσε χρέη επόπτριας. Πρόταση για αργία με απώλεια μισθού, περιλαμβάνει το πόρισμα της ΕΔΕ για την 23χρονη αστυφύλακα που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας εκείνη τη μέρα. Προτάσεις για μικρότερες ποινές αφορούν τον 28χρονο εκφωνητή της Άμεσης Δράσης και την οδηγό της επόπτριας.

Το τελικό πόρισμα της ΕΔΕ αναμένεται να παραδοθεί στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Οι προτάσεις των ποινών αναμένεται να είναι οι ανώτερες που θα μπορούσαν να επιβληθούν βάση των πειθαρχικών ευθυνών που βαρύνουν τους συγκεκριμένους αστυνομικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Ηγουμενίτσα: Γάμος με φορτηγά... ξεσήκωσε την πόλη ! (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!