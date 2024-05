Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φιορεντίνα: οι φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα και η συνάντηση Χρυσοχοΐδη με UEFA

"Δρακόντεια" θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στον τελικό του Europa Conference League που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Σε εγρήγορση ΕΥΠ και αστυνομία υπό τον φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος.

Ο μεγάλος τελικός του Europa Conference League πλησιάζει με τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων να είναι στραμμένα στη "μονομαχία" του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα.

Παρόλα αυτά, το αθλητικό γεγονός δεν είναι αυτό που απασχολεί από μόνο του τις αρχές, καθώς έχουν υπάρξει απειλές από τζιχαντιστές για τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορους αγώνες ποδοσφαίρου.

Με αφορμή την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων και την αποφυγή οποιουδήποτε επεισόδίου, πραγματοpoιείται σήμερα σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να ενημερωθεί και να προετοιμαστεί ενόψει αυριανής σύσκεψης που θα γίνει με αξιωματούχους της UEFΑ

Επίσης τη Δευτέρα και Τρίτη θα συναντηθεί ο Αττικάρχης της ΕΛΑΣ με εκπροσώπους του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα.

Οι Ιταλοί οπαδοί ενδέχεται να συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και να πάνε με λεωφορεία στο γήπεδο, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού να φτάσουν στην περιοχή με τον Ηλεκτρικό ή με λεωφορεία από τον Πειραιά.

Αναμένεται να υπάρξει απαγόρευση για μοτοπορείες που συνηθίζουν να κάνουν οπαδοί.

Σε γενικές γραμμές η κινητοποίηση της Αστυνομίας θα είναι τεράστια, με χιλιάδες ενστόλους να βρίσκονται επί ποδός.

Σε εγρήγορση βρίσκεται και η ΕΥΠ εξαιτίας τον πρόσφατων απειλών από τζιχαντιστές για τρομοκρατικές επιθέσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

