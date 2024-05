Κόσμος

Ρωσία: Φονική κατάρρευση πολυκατοικίας από ουκρανικό πύραυλο (εικόνες)

Η πτώση των θραυσμάτων προκάλεσε την κατάρρευση. Εγκλωβισμός μελών των σωστικών συνεργείων στο κτήριο.

Θραύσματα ενός πυραύλου Tochka-U που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία και καταρρίφθηκε από την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος ενός κτηριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ με αποτέλεσμα το θάνατο 5 άνθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση με τη χρήση πυραύλων Tochka-U, Vampire και Olkha, αλλά και με ρουκέτες.

“The building in #Belgorod appears to have been blown up. No falling objects are visible on the camera footage, so all #ruZZian accusations of shelling by the Defense Forces are now untrue.

It looks like a #ruZZian provocation to justify further attacks pic.twitter.com/dNHiDUscs3 — Aurora Borealis ?? (@aborealis940) May 12, 2024

Ένας όροφος του συγκροτήματος διαμερισμάτων υποχώρησε, ενώ αρκετά μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Apartment roof clollapse in #Belgorod. Dozens of people were below. The apartment is said to

have been damaged by fragments of one of the 6 downed Totchka U ballistic missiles fired launched from #Ukrain.#RussiaUkraineWar#UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/O5KwhrUVb9 — Mukoma (@MukomaIcho) May 12, 2024

Blast in Belgorod in the result of russian bomb or missile. Look at two sides of the building-windows in the yard survived, windows from outside-completely torn out by the blast from that side, what is Russia. Russia bombs it's own cities.#Belgorod #RussiaUkraineWar #???????? pic.twitter.com/dKx5iyKsMO — pslavko (@p_slavko) May 12, 2024

