Κοινωνία

Ναρκωτικά: “Γέμιζαν την Αθήνα” κοκαΐνη και κάνναβη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπείρα εμπορίας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών εντόπισε και συνέλαβε η Αστυνομία στα νότια. Ποιες οι κατηγορίες.

-

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, μεσημβρινές ώρες της 10-5-2024, στο Μοσχάτο και στην Καλλιθέα, 3 αλλοδαποί ηλικίας ο ένας από αυτούς 32 και οι άλλοι δύο 37 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται κι άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στη ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, και μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα ο ένας 37χρονος, ως υπαρχηγός, και ο 32χρονος φέρονται ήταν επιφορτισμένοι με την προμήθεια, επανατυποποίηση, αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την είσπραξη των κερδών από τα υπόλοιπα μέλη και την αποστολή των χρημάτων στον αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται.

Ο άλλος 37χρονος συλληφθείς φέρεται να αναλάμβανε κατά περίπτωση τη διακίνηση των ναρκωτικών, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 300 συναλλαγές διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κατελήφθη ο 32χρονος να κατέχει για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης 103,5 γραμμάρια κοκαΐνης και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

103,5 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τα χρηματικά ποσά των -440- ευρώ, -20- δολαρίων Η.Π.Α. και -20- δολαρίων Καναδά,

2 ζυγαριές,

5 κινητά τηλέφωνα και

μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Ηγουμενίτσα: Γάμος με φορτηγά... ξεσήκωσε την πόλη ! (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!