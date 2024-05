Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία - Σιλιάνοφσκα: “Μακεδονία” αποκάλεσε την χώρα η νέα Πρόεδρος στην ορκωμοσία της

"Με το καλημέρα" της ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας παρέβη την Συμφωνία των Πρεσπών. Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνίδας πρέσβεως.

Ορκίστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 12.05, η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής.

Η Σιλιάνοφσκα, κατά την ορκωμοσία αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση της Βουλής για την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η τελευταία αποκάλεσε κατά την ορκωμοσία της τη χώρα ως «Μακεδονία», παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η 71χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα εξελέγη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Μαΐου, ως υποψήφια του VMRO-DPMNE, επικρατώντας, με ποσοστό 65%, του μέχρι σήμερα προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι.

Παράλληλα με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών διεξήχθησαν στη χώρα και οι βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE κατήγαγε μεγάλη νίκη, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής.

Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον συνασπισμό των αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

