Ράμα προς Μπελέρη: Ήρθα στην Αθήνα για να μιλήσω με το λαό μου, όχι να προκαλέσω (εικόνες)

Τι είπε ο Αλβανός Πρωθυπουργός στην έναρξη της ομιλίας του, στο Γαλάτσι, απευθυνόμενος σε συμπατριώτες του. Μικρής έκτασης επεισόδια στην είσοδο του κλειστού.

Υπό τους ήχους των πανηγυρισμών και των επευφημιών των συμπατριωτών του και του αλβανικού εθνικού ύμνου ανέβηκε ο Έντι Ράμα το Σάββατο στη σκηνή του Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για την προεκλογική του ομιλία στην Αθήνα, έναν ακριβώς χρόνο μετά τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη. Στον οποίο, μάλιστα, ο αλβανός πρωθυπουργός φρόντισε να απευθυνθεί λέγοντας ότι δεν ήρθε στην Ελλάδα για να προκαλέσει κανέναν, αλλά για να μιλήσει στην αλβανική κοινότητα.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός έφτασε υπό ισχυρό αστυνομικό κλοιό στο Γαλάτσι και ως πρώτο στοιχείο στην ομιλία του, απάντησε στο προειδοποιητικό μήνυμα του Φρέντι Μπελέρη ότι «ήρθε στην Ελλάδα για να προκαλέσει», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθα για να προκαλέσω, ήρθα για να συναντήσω τον λαό μου». Ο Φρέντι Μπελέρη είχε δηλώσει σχετικά: «Θέλει να προκαλέσει την Ελλάδα, να κάνει επίδειξη δύναμης στο εσωτερικό της Αλβανίας και να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων της περιοχής. Δεν θα τα καταφέρει. Με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού, δεν μπορεί να παίξει κανείς».

Τα μέτρα ασφαλείας τα οποία τηρούνται από την ΕΛΑΣ για την επίσκεψη Μπελέρη είναι δρακόντεια με επιστράτευση πάνω από 1000 αστυνομικών (ΔΙ.ΑΣ. ΜΑΤ και ΟΠΚΕ), drones τα οποία θα στέλνουν απευθείας εικόνα στην ΕΛΑΣ και εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία θα «χτενίζουν» την περιοχή, ενώ έχει ενισχυθεί και το δίκτυο πληροφοριών της Ασφάλειας.

Ο Έντι Ράμα συνοδεύεται συνολικά από 150 άτομα, στελέχη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές και 50 δημοσιογράφους. Από το Σάββατο, τουλάχιστον 2.000 αλβανοί πολίτες ταξίδευσαν από την Αλβανία προς την Ελλάδα για να δώσουν το “παρών” στην ομιλία του στο Γαλάτσι. Από νωρίς το πρωί γεμάτα με κόσμο πούλμαν έφταναν συνεχώς στο Γαλάτσι, έξω από το οποίο, κάποιοι μοίραζαν ακόμα και… μπλούζες με το πρόσωπο του πολιτικού. Ο Ράμα αναμένεται να αποχωρήσει το απόγευμα της Κυριακής για τα Τίρανα.

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα μικροεπεισόδια, καθώς σε κάποιο σημείο μικρός αριθμός αλβανών πολιτών αντίθετων με την πολιτική Ράμα, οι οποίοι και του φώναξε «Προκαλείς τον Μητσοτάκη» και «Μη βάζεις φωτιά σε δύο λαούς».

