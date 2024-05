Τεχνολογία - Επιστήμη

Κατερίνη: Παραδίδεται η σήραγγα της Εθνικής προς Θεσσαλονίκη

Πότε έγινε η τελική άσκηση ασφαλούς διέλευσης. Ποια η ημερομηνια παράδοσης του έργου στους οδηγούς.

Πλήρως αναβαθμισμένος παραδίδεται τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 08.00, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου και αποκλειστικά για τους οδηγούς Ι.Χ. οχημάτων, ο κλάδος “προς Θεσσαλονίκη” της Σήραγγας Κατερίνης. Η σήραγγα παρέμεινε καθολικά κλειστή από τις 8 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρίας, οι εργασίες αναβάθμισης της σήραγγας Κατερίνης «αύξησαν το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας προς τους οδηγούς, και το κατέστησαν εφάμιλλο με αυτό των νέων σηράγγων του αυτοκινητόδρομου, εναρμονίζοντάς την με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφαλούς λειτουργίας σηράγγων».

Ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη εκτός από την προσαρμογή του στις πιο πρόσφατες προδιαγραφές και την επαύξηση της αντοχής της σήραγγας σε φωτιά, χρησιμοποιεί πλέον φωτιστικά τεχνολογίας LED με σκοπό τη βελτίωση της ορατότητας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και έχουν ανανεωθεί τα μέσα ελέγχου και τηλεχειρισμού των συστημάτων του.

Για τον συντονισμό και την ετοιμότητα του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τροχαία Αυτοκινητόδρομων, ΕΚΑΒ), πραγματοποιήθηκε στη σήραγγα το πρωί της Παρασκευής 10 Μαΐου και πριν την παράδοση σε κυκλοφορία του κλάδου προς Θεσσαλονίκη, άσκηση ετοιμότητας πλήρους κλίμακας η οποία πέτυχε.

Η κυκλοφορία θα γίνεται ως ακολούθως:

Για τα οχήματα Ι.Χ. θα διεξάγεται μέσω του αναβαθμισμένου – αμφιδρομημένου κλάδου (προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη), με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Αποκλειστικά για τα οχήματα άνω των 3.5τ (π.χ. φορτηγά, λεωφορεία) θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, έως την πλήρη παράδοση της σήραγγας στην κυκλοφορία την άνοιξη 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Ταχιάος θα επιθεωρήσει «τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον παραχωρησιούχο, "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.", στην ηλεκτροδότηση, στην εποπτεία, στον αυτόματο έλεγχο, στον αερισμό και στα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, που καθιστούν τη σήραγγα ασφαλέστερη για τους διερχόμενους οδηγούς». Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μεταβεί και στην Γέφυρα Αξιού, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία των εργασιών αποκατάστασής της.

