Αθλητικά

Τένις: Η Σάκκαρη στους 16 της Ρώμης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεπτό προς λεπτό η "δύσκολη" αναμέτρησή της με την Ουκρανή αντίπαλό της, οι αντιστάσεις και τα θεαματικά σερβίς.

-

Παρά το γεγονός ότι, στο πρώτο σετ, συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την Ανχελίνα Καλίνινα (Νο 31 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στην Ρώμη, καθώς επικράτησε της Ουκρανής πρωταθλήτριας με 7-6(4), 6-0.

Μέχρι και το έκτο game του πρώτου σετ, οι δύο τενίστριες υπερασπίσθηκαν επιτυχώς το σερβίς τους, όμως στην συνέχεια, ακολούθησαν δύο διαδοχικά breaks. Αρχικά, η Καλίνινα «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, η οποία βρίσκεται στο Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης, ν' «απαντά» άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Στην συνέχεια, παίζοντας πολύ καλό τένις και διεκδικώντας κάθε πόντο, Σάκκαρη και Καλίνινα κράτησαν το σερβίς τους και μοιραία, το σετ κρίθηκε στο tie break. Εκεί, όπου η Ουκρανή έκανε break στον τέταρτο πόντο και προηγήθηκε με 3-1, με την Σάκκαρη να την «μιμείται» και να μειώνει σε 4-3. Ακολούθως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αξιοποίησε στο έπακρο το σερβίς της και αφού προηγήθηκε με 5-4, έκανε δύο διαδοχικά breaks, για να πάρει το σετ με 7-4, μετά από μία ώρα και 17 λεπτά αγώνα.

Μετά από συναρπαστική «μάχη» στην έναρξη του δεύτερου σετ, η Σάκκαρη κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς της Ουκρανής τενίστριας και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την νίκη. Και κάπου εκεί... τελείωσε η αντίσταση της Καλίνινα, καθώς με νέο break, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγήθηκε με 3-0. Η συνέχεια, απέκτησε... διαδικαστικό χαρακτήρα με την Σάκκαρη να φθάνει εύκολα στην επικράτηση με 6-0, μετά από μόλις 34 λεπτά αγώνα.

Στις «16» του τουρνουά, η Σάκκαρη θ' αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα, που θα γίνει σήμερα το απόγευμα, ανάμεσα στην Λευκορωσίδα, Βικτόρια Αζαρένκα (Νο 24 στον κόσμο) και στην Αιγύπτια, Μαγιάρ Σερίφ (Νο 80).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Σάκκαρη, δήλωσε: «Ηταν ένα πολύ κλειστό πρώτο σετ. Δεν παίξαμε -και οι δύο- αρκετά καλά, πιέζαμε συνεχώς η μία την άλλη και ήταν σημαντικό για εμένα που το πήρα, γιατί μου έδωσε αυτοπεοποίθηση για την συνέχεια. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που έπαιξα στο δεύτερο σετ και φυσικά που συνεχίζω. Κατ' αρχάς θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μητέρες. Είναι η μαμά μου στις εξέδρες. Σε όλον τον κόσμο οι μαμάδες είναι σημαντικές για όλους. Η μητέρα μου, υπήρξε αθλήτρια και είναι σημαντικό για εμένα που έχω δύο σπουδαίους γονείς που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μου. Ως προς τους φιλάθλους που με υποστηρίζουν στην Ιταλία, λένε “una faccia, una razza”, δεν είναι τυχαίο αυτό. Περιμένω να σας δω αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!

Τροχαίο - Καρπενήσι: Νεκρός ο επιβάτης αυτοκινήτου που “έπεσε” σε γκρεμό (εικόνες)