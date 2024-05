Πολιτική

Δένδιας στο Ρούπελ: Η εθνική μνήμη και τα ιστορικά συπεράσματα μας οδηγούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε κατά την ξενάγησή του στον ιστορικό χώρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι αναφορές στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

-

Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο Οχυρό Ρούπελ τελέστηκε σήμερα στο Οχυρό χοροστατούντος του μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ως εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε ανάγνωση βιογραφικού του τιμώμενου αξιωματικού του Οχυρού, ανθυπολοχαγού Αναστάσιου Πορφύρη (1908-2000), διοικητή Θ' Λόχου Οχυρού Ρούπελ, και αναπαράσταση από την ιστορική «Μάχη των Οχυρών», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΡΟΥΠΕΛ 1941: Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Σιντικής, σε συνεργασία με το σωματείο «Στενωπός», στο πλαίσιο του «Μήνα των Οχυρών». Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Αλέξης Κωστάλας.

Στο χαιρετισμό του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην αγγλική συμβουλή στον Ιωάννη Μεταξά και στον στρατάρχη Παπάγο, «διά του τότε Βρετανού πρέσβη στην Ελλάδα, Michael Palairet, αλλά επίσης και διά του στρατάρχη Henry Maitland Wilson, ο οποίος ήρθε προς τούτο στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 1941, λίγες μέρες πριν πεθάνει ο Ιωάννης Μεταξάς, στις 29 Ιανουαρίου, η οποία από στενά στρατιωτική άποψη είχε λογική, ήταν η υποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μακεδονία και τη Θράκη και η οχύρωση στη Γραμμή Ολύμπου και Κοιλάδας του Αλιάκμονα.

Δηλαδή, με απλά λόγια, η εγκατάλειψη της Μακεδονίας και της Θράκης ως μη υπερασπίσιμες. Η χώρα, η Ελλάς, ο ελληνικός στρατός, η ελληνική κοινωνία δεν απεδέχθη τη συμβουλή. Δεν δέχθηκε, δηλαδή, τη σχετικοποίηση των ορίων της εθνικής κυριαρχίας. Δεν αποδέχθηκε παραχώρηση εθνικού χώρου ως συνθήκη επιβίωσης της χώρας. Δεν αποδέχθηκε ακρωτηριασμό της κυριαρχίας μας».

«Εφάρμοσε το δόγμα "επί των θέσεων και διά τας θέσεις". Και οι μαχητές των οποίων τιμάμε τη μνήμη σήμερα, έπεσαν επί των θέσεων και διά τας θέσεις. Επιτέλεσαν, δηλαδή, εις το ακέραιο την αποστολή προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Διατήρησε έτσι η Ελλάδα, μετέχοντας στην ομάδα των χωρών που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το να ανήκει ολόκληρη στο στρατόπεδο των νικητών, όχι ακρωτηριασμένη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σχολίασε ότι «η "Οχυρωματική Γραμμή Μεταξά" ήταν ένα καινοτόμο όταν κατασκευάστηκε εγχείρημα, ακριβώς για να υπερασπίσει την ολότητα της εθνικής κυριαρχίας».

Ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση είναι απολύτως σύμφωνες στην παραχώρηση των Οχυρών στην τοπική κοινωνία, στην πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, δηλώνοντας «απολύτως σίγουρος ότι σε στενή συνεργασία με τον ελληνικό στρατό, κύριε δήμαρχε (σ.σ. Σιντικής), θα κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτού του κληροδοτήματος, γιατί δεν ανήκει ούτε σε εμάς ούτε σε εσάς. Ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας μας, ανήκει στο έθνος, ανήκει στην πατρίδα, ανήκει στις παραδόσεις μας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεναγήθηκε στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Οχυρού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές της ΝΔ Αναστάσιος Χατζηβασιλείου και Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο δήμαρχος Σιντικής, Γεώργιος Τάτσιος, η δήμαρχος Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος εκπροσώπησε, επίσης, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο διοικητής Γ' Σώματος Στρατού/NRDC-GR, αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι συνδέσμων αποστράτων και εφέδρων αξιωματικών.

Το απόγευμα ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το Κιλκίς, ως συντονιστής του προεκλογικού αγώνα της ΝΔ για τις ευρωεκλογές στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βουλευτή της ΝΔ Γεώργιο Γεωργαντά και κομματικά στελέχη, τον δήμαρχο Κιλκίς, Δημήτρη Κυριακίδη, στο δημαρχείο, τον αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, και με τον δήμαρχο Παιονίας, Κωνσταντίνο Σιωνίδη, ενώ θα συνομιλήσει με πολίτες σε καφέ του Κιλκίς για το διακύβευμα των ευρωεκλογών.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!

Τροχαίο - Καρπενήσι: Νεκρός ο επιβάτης αυτοκινήτου που “έπεσε” σε γκρεμό (εικόνες)