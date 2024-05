Κόσμος

Βραζιλία – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών στο Ρίο Γκράντε

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αυξήθηκε στους 143, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, έναντι 136 νεκρών χθες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτες δαπάνες 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που ανάγκασε περισσότερους από 537.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που έχει συνολικό πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

