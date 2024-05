Πολιτική

Κασσελάκης στη Μαγνησία: Φέρνουμε νέα σχέση πολίτη - πολιτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με τις πληγές από την κακοκαιρία Daniel και τις ενισχύσεις.

-

Μετά την επίσκεψη στην Κάρλα, σειρά είχαν τα Κανάλια Μαγνησίας για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την προεκλογική του περιοδεία.

Ευδιάθετος ο πρόεδρος, συνομίλησε με κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και πολίτες, ενώ δέχθηκε λουλούδια, αλλά και τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, ως δώρα.

Επιχειρηματίες και κάτοικοι εξέθεσαν στον πρόεδρο τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι «θα κάνει ότι μπορεί για να αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής έτσι να βρεθούν λύσεις, ενώ ανέφερε πως είναι αναγκαίο να χτιστεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και πολιτών».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, επισκέφθηκε σήμερα την λίμνη Κάρλα όπου συνάντησε τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου, Δημήτρη Νασίκα και στη συνέχεια συνοδευόμενος από βουλευτές, υποψηφίους ευρωβουλευτές και στελέχη των δυο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκε σε χωριά του Βορειοδυτικού Πηλίου.

Οκτώ μήνες μετά τις πλημμύρες η αγροτική οικονομία της περιοχής, η δημόσια υγεία αλλά και οι υποδομές παραμένουν τραυματισμένες με τους κατοίκους να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για το μέλλον.

«Σε φέραμε εδώ για να δεις ποια είναι η κατάσταση», είπε ο Περιφερειάρχης ο οποίος του έδειξε την περιοχή στην οποία έχει εγκλωβιστεί το νερό στην Κάρλα πλημυρίζοντας περιουσίες αγροτών. Πρόκειται για 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τα οποία αφού επισκευαστεί το αντλιοστάσιο της περιοχής, τα οποία θα αντληθούν σε περίπου ένα μήνα. Επίσης ενημέρωσε ότι το κόστος για την συνολική αποκατάσταση της περιοχής δηλαδή την επισκευή του οδικού δικτύου, τις αποζημιώσεις και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού αντιπλημμυρικού έργου θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τον αγαπητό Δημήτρη που με φιλοξενεί στην αγαπημένη μου Θεσσαλία. Όπως γνωρίζουν όλοι εδώ από την πρώτη στιγμή μετά την καταστροφή έχω βρεθεί προσωπικά στο πλευρό σας, ξέρω τις μεγάλες αδικίες που βιώνετε, ξέρω ότι έχει παγώσει ο χρόνος για πολλούς από εσάς, δεν πρόκειται να σας ξεχάσουμε θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δημήτρη και την ομάδα του για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν σε σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, πρέπει οι οικογένειες που έχουν πληγεί να λάβουν τις αποζημιώσεις τους, πρέπει να έχουμε τις επισκευές στα κτίρια, πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισόδημα και πρέπει να υπάρξει μια μέριμνα, είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε οι άνθρωποι εδώ να αισθανθούν μια ασφάλεια.

Το βασικό για τη δική μας φιλοσοφία είναι ότι αυτοί οι συμπολίτες μας εδώ δεν είναι αριθμοί, είναι ψυχές και καμία ψυχή δεν πρέπει να μείνει πίσω στην πατρίδα μας. Εδώ από το γεωγραφικό και παραγωγικό κέντρο της χώρας μας αρχίζουμε ακόμα μια κινηματική περιοδεία με τον κόσμο, τους συμπολίτες μας, για να αφουγκραστούν τα μηνύματα μας πριν από τις ευρωεκλογές, πράγμα που θα συνεχίσουμε και μετά».

Κατά την επίσκεψη του στο χωριό Κανάλια ένας ηλικιωμένος κάτοικος, αφού τον καλωσόρισε, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν: «Τα νερά είναι οκτώ μήνες εδώ, μπορείτε να κάνετε κάτι; Στην Βουλή; Γιατί με τα λόγια δε θα φύγουν, εμείς θα πεθάνουμε από ελονοσία εδώ».

Ο κ. Κασσελάκης ενημερώθηκε για την πολύ δύσκολη κατάσταση στην αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία της περιοχής και απευθυνόμενος σε εκπροσώπους των κατοίκων επεσήμανε πως: «δυστυχώς έχουμε απέναντι μας μια πολύ σκληρή και ανάλγητη κυβέρνηση, η οποία δεν αφουγκράζεται οτιδήποτε έχει τη σφραγίδα της αντιπολίτευσης και θα επιλέξει τον δικό της δρόμο καθώς απορρίπτει ότι προτείνουμε. Μέχρι και τις ερωτήσεις που καταθέτουμε κοινοβουλευτικά τις αγνοεί ή αποφεύγει να απαντήσει συγκεκριμένα. Η επιρροή μας κοινοβουλευτικά είναι περιορισμένη και δεν οφείλεται στην προσπάθεια που κάνουμε αλλά στην ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Αυτό που μπορούμε μαζί με το κοινοβουλευτικό έργο είναι να αναδείξουμε δημόσια τα θέματα»".

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Αχαΐα – ενδοοικογενειακή βία: Προσπάθησε να εξαναγκάσει την σύντροφό του σε ασελγείς πράξεις

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένης μητέρας