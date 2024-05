Κόσμος

Γενί Σαφάκ για επίσκεψη Μητσοτάκη: Να επανέλθει το θέμα του μουφτή Θράκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τουρκικός τύπος ασκεί πιέσεις για επάνοδο από το μηδέν, όλων των ζητημάτων τα οποία ρύθμιζε η Συνθήκη της Λωζάνης.

-

Από την συνάντηση που θα πραγματοποιήσει αύριο στην Τουρκία ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης αναμένουν να εξεταστεί το θέμα της πλήρους εκπλήρωσης των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο ‘εκλεγμένος’μουφτής Κομοτηνής Ibrahim Serif επέστησε την προσοχή στις συνθήκες που προβλέπουν το δικαίωμα της μειονότητας να εκλέγει τους μουφτήδες της, οι οποίοι είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες της μειονότητας. Ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να διορίζει μουφτήδες. Ο Ayd?n Ahmet, πρόεδρος της Ένωσης Τούρκων Εκπαιδευτικών Δυτικής Θράκης, επέστησε την προσοχή στα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και τόνισε τη σημασία της λειτουργίας νηπιαγωγείων που θα παρέχουν δίγλωσση εκπαίδευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!

Τροχαίο - Καρπενήσι: Νεκρός ο επιβάτης αυτοκινήτου που “έπεσε” σε γκρεμό (εικόνες)