Βόρεια Μακεδονία: Η κίνηση Σιλιάνοφσκα έφερε ρήξη με το Αλβανικό Κόμμα

Το κόμμα της αλβανικής μειονότητας, με το οποίο η παράταξη Σιλιάνοφσκα επιδιώκει συμμαχία, διαχώρισε αμέσως τη θέση του.

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εκτίμησε πως η νέα πρόεδρος της χώρας Σιλιάνοφσκα κατά την σημερινή της ορκωμοσία παραβίασε το Σύνταγμα και δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας.

«Λυπούμαστε για την ομιλία της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Με την πρώτη της κιόλας φράση παραβίασε το Σύνταγμα, μην αναφέροντας τη λέξη Δημοκρατία, ούτε την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο... Με την πρώτη της φράση προκάλεσε ήδη κρίση μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας» δήλωσε ο 'Αρμπερ Αντέμι, βουλευτής του αλβανικού DUI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

