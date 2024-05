Πολιτική

Μαρία Κουτσουπιά - υποψήφια ευρωβουλευτής ΝΔ: Κατάπτυστη η Συμφωνία των Πρεσπών, μακάρι να την καταγγείλουμε

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις της νεαρής πολιτεύτριας από τη Βέροια. Πώς εξηγήθηκε όταν της ζητήθηκε διευκρίνιση.

Αντιδράσεις προκάλεσε δήλωση την οποία έκανε η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία–Ωραιοζήλη Κουτσουπιά σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN στην οποία χαρακτήρισε την Συμφωνία των Πρεσπών, –της οποίας η τήρηση αποτελέι στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Εξωτερικής Πολιτικής επί του παρόντος– ως “κατάπτυστη” και χαρακτήρισε θετική έκβαση, την πιθανή καταγγελία της από την Ελλάδα.

Η κ. Ωραιοζήλη δήλωσε: «Καλά κάνουμε και δεν κυρώνουμε τη συμφωνία, είναι μία κατάπτυστη συμφωνία. Εάν συνεχίσουν οι γείτονες και αποκαλούν “Μακεδονία” τη Βόρεια Μακεδονία-τα Σκόπια, τότε θα πάμε σε καταγγελία και αν πάμε σε καταγγελία θα είναι ακόμα καλύτερα γιατί θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε εκ νέου κάποιους όρους και εκ νέου κάποιες βάσεις οι οποίες τέθηκαν λάθος».

Έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις στο πάνελ της εκπομπής για το αν αμφισβητεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, η πολιτεύτρια από τη Βέροια απάντησε: «Προσωπικά δεν την αμφισβητώ. Αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσει η γειτονική χώρα και αμφισβητεί τις διατάξεις (αναφερόμενη στη γλώσσα και την ονομασία), επειδή είμαι από τη Μακεδονία, καλά κάνουν. Να συνεχίζουν να δούμε που θα φτάσει αυτό. Να την καταγγείλουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή σε κάθε περίπτωση ήταν μία υποχώρηση της Ελλάδας, δεν ήταν η αρχική συμφωνία που θα θέλαμε εμείς οι Μακεδόνες να έχουμε αυτή τη στιγμή».

