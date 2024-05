Κοινωνία

Σχολεία: Πρεμιέρα για την Τράπεζα Θεμάτων, ξεκινά η δήλωση εξετάσεων από τους διευθυντές

Ποια θα είναι η διαδικασία προκειμένου οι επικεφαλής των σχολικών μονάδων, να κληρώσουν θέματα για τις εξετάσεις τους.

Άνοιξε σήμερα, 12 Μαϊου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα σχολεία, προκειμένου, με ευθύνη των Διευθυντών, να αναρτηθεί το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει η σχολική μονάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή-ντριας του σχολειίου.

Σε περιπτωση τροποποιησης προγραμματισμενης εξετασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών/-τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξεέτασης ο/η Διευθυντής/-ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ από την Τ.Θ.Δ.Δ. τα θέματα για τα προς εξέταση μαθήματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομήνου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.

