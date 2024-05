Κοινωνία

Βουλιαγμένη: Οδηγός πήρε κλήσεις 20000 ευρώ σε μία διαδρομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το... "σαΐνι" της ασφάλτου κατάφερε να διαπράξει, 12 από τα σημαντικότερα αδικήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

-

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούσαν ελέγχους σε οχήματα εντόπισαν την μοτοσυκλέτα η οποία δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας και θέλησαν να την ελέγξουν.

Ο οδηγός της μηχανής δεν υπάκουσε και τράπηκε σε φυγή διαπράττοντας σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα 12 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς και αναστροφή.

Τελικά, εντοπίστηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (9/5) στην περιοχή των Μεγάρων, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας «ΔΙΑΣ». Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί «ακινησία» για τη μηχανή, η οποία ήταν και ανασφάλιστη.

Μετά τη σύλληψή του, στον οδηγό επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 10.640 ευρώ και 150 βαθμοί ποινής στο point system, ενώ θα ενημερωθεί η ΑΑΔΕ για την επιβολή προστίμου για την ακινησία, ύψους 10.500 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, θα κληθεί να καταβάλλει 21.140 ευρώ.

Πηγή: NewsAuto.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Χορευτές της Μαρίνας Σάττι: Είμαστε “Έλληνες – Τούρκοι” από την Δυτική Θράκη (βίντεο)

Ηγουμενίτσα: Γάμος με φορτηγά... ξεσήκωσε την πόλη! (βίντεο)

Έρευνα: Πόσες ώρες περνάμε μπροστά στις οθόνες!