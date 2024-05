Κοινωνία

Αττική: Κλοπές απέτρεψαν οι περιπολίες της ΔΙΑΣ

Οι περιπτώσεις στις οποίες η παρέμβαση των αστυνομικών υπήρξε σωτήρια και γλίτωσε πολίτες από τα χειρότερα.

Συνεχείς περιπολίες πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τo αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 10-5-2024 στην περιοχή της Βούλας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο αλλοδαποί ηλικίας 25 και 27 ετών για απόπειρα κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έσπευσαν σε μονοκατοικία όπου λάμβανε χώρα διάρρηξη. Μετά από αναζητήσεις στο σημείο, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κρύβονται πίσω από θάμνους, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι ανωτέρω ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας διάρρηξης και κλοπής στην εν λόγω οικία και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι και εργαλεία που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρρηξη.

Επιπλέον, βραδινές ώρες της 10-5-2024 στην περιοχή του Μαρκοπούλου, συνελήφθη από αστυνομικούς Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., 37χρονος αλλοδαπός για απόπειρα διάρρηξης και κλοπής από εγκατάσταση εταιρείας.

Ειδικότερα, ο 37χρονος από κοινού με έτερα άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν πόρτες της εν λόγω επιχείρησης, ωστόσο μετά την άφιξη των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δεν ολοκλήρωσαν την εγκληματική τους πράξη.

Ακολούθως, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

