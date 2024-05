Ράμα: - Ομιλία: Η Μπουμπουλίνα, οι αρβανίτες και η... επίθεση φιλίας

Πολιτική

Το μείγμα συναδέλφωσης, σχολιασμού των εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάδας και... κορώνων αμφιλεγόμενης ιστορίας, που εκφώνησε ο κ. Ράμα.

Ο κ. Ράμα κατά την ομιλία του στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου το Σάββατο το μεσημέρι επικαλέστηκε την αρβανίτικη καταγωγή της Μπουμπουλίνας, της ηρωίδας της ελληνικής επαναστάσεως, το παράδειγμα της οποίας επικαλέστηκε ως κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς, παρασιωπώντας την επίθεση των Τουρκαλβανών κατά των Ελλήνων. Επίσης έκανε τις πρακάτω αναφορές:

Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα ξαφνιάστηκαν. Άλλοι στεναχωρήθηκαν. Κάποιος είπε ότι δεν έπρεπε να έρθω καν για επίσκεψη σε εσάς. Αλλά (ευχαριστώ πολύ) όταν δουν αυτή την επίδειξη οικογενειακής χαράς θα καταλάβουν ότι δεν ήρθα να συναντήσω τους πρώην υπηρέτες τους… Αλλά ήρθα για να νοσταλγώ τους ισότιμους κυρίους αυτού του σπιτιού.

Ήρθα να μιλήσω με τους ισότιμους πολίτες της δημοκρατικής Ελλάδας στη δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι Αλβανοί δεν είναι πλέον, οι κουρελιασμένοι που ήρθαν από τα βουνά.

Τώρα, ποιος μας εμποδίζει να είμαστε περήφανοι ταυτόχρονα, μαζί με τους Έλληνες, για τη συνεισφορά που έδωσε στην Ελλάδα εκείνη η ηρωική γυναίκα που προερχόταν από οικογένεια όπου μιλούσαν αλβανικά;

Θα ήθελα επίσης να στείλω εκ μέρους σας ένα μήνυμα στον φίλο μου που εκλέχτηκε από τον λαό αυτής της χώρας για να ηγηθεί της Ελλάδας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, μου είναι αδύνατο να μην σας πω ότι, τις προσεγγίσεις και τις απόψεις των αριστερών συν-αδελφών μας της ελληνικής αντιπολίτευσης, εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να τις καταλάβω ως κάτι άλλο, παρά μόνο ως εσωτερικό πολιτικό πόλεμο.

Ζήτω η Ελλάδα1

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι αποδοκιμασίες του κόσμου όταν ο Ράμα επικαλέστηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντάς του ευχαριστίες από τον ίδιο και τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα. Τέλος, εντύπωση προκάλεσε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας Ράμα, αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να μην παραμείνουν ως το τέλος.

