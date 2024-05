Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: Εύκολη νίκη για τους πρωταθλητές

Ανησυχία προκαλεί στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο» ο τραυματισμός του Πετρούσεφ.

Εύκολα πέρασε από τη Ρόδο ο Ολυμπιακός που επικράτησε του Κολοσσού με 100-66 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Top 6 της Basket League. Μοναδικό μελανό σημείο για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο τραυματισμός του Φίλιπ Πετρούσεφ, που αποχώρησε από το ματς στο 16ο λεπτό καθώς γύρισε τον δεξιό του αστράγαλο.

Οι γηπεδούχοι άντεξαν ουσιαστικά ένα ημίχρονο αλλά ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 31-11 στο τρίτο δεκάλεπτο «καθάρισε» το ματς, που στη συνέχεια είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους (7 ασίστ) ενώ 16 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε ο Μόουζες Ράιτ. Από εκεί και πέρα από 12 πόντους σημείωσαν οι Αϊζάια Κάνααν και Μιχάλης Λούντζης ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Σακιλ Μακκίσικ.

Για τον Κολοσσό ο Άντριου Γκαουντλοκ είχε 16 πόντους ενώ ο Σίμι Σίτου είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 37-48, 48-79, 66-100

Διαιτητές: Μαρινάκης-Σκαλτσής-Ζιώγας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 16 (4), Ουτόμι 5 (1), Κολοβέρος 7, Μπράικοβιτς 9, Μπιλλής 2, Παπαγιάννης 5 (1), Χατζηνικόλας 4, Καμαριανός 5 (1), Σίτου 12, Παπαδάκης 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουίλιαμς-Γκος 5, Ράιτ 16, Κάναν 12 (2), Παπανικολάου 10 (2), Πίτερς 20 (4), Λούντζης 12 (3), Μήτρου-Λονγκ 2, Πετρούσεβ 4, Τανούλης 8 (2), ΜακΚίσικ 11 (3)

