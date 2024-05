Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ηλεία

Ποιο το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης η οποία αναστάτωσε προς στιγμήν την δυτική Πελοπόννησο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις την Κυριακή 12.05 και ώρα 19.17, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 5 χλμ. nοτιοδυτικά της Αμαλιάδας Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται περίπου στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στον Πύργο Ηλείας.

Θύματα, τραυματισμοί και ζημίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί.

